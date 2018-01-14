За год в Молдове развелись 9 тысяч семейных пар

Источник: Noi.md

Это данные Службы гражданского состояния.

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Специалисты говорят, что причин для разводов множество: от адюльтера до бытовых конфликтов.

«Мужчины указывают, что их жёны плохие хозяйки, а женщины пишут, что у супругов есть связи на стороне. Многие не договорились о расходах, у кого-то не заладилось с родственниками с самой свадьбы», — сказала замдиректора Службы гражданского состояния Диана Таку.

Психологи, между тем, отмечают, что вопреки распространенному мнению развод тяжелее переживают мужчины.

«Страдают оба партнёра, но больше в результате разрыва страдают мужчины. Однако женщина решается на развод лишь после того, как использовала все шансы спасти семью, когда у неё больше не остаётся сомнений», — отметила психолог Ирина Новак.

Неприятным аспектом остаётся раздел имущества. Во избежание конфликтов адвокаты призывают влюблённых перед походом в загс заключать брачные договоры. Подписать контракт можно у нотариуса. Обойдётся эта услуга в тысячу леев.

«К таким договорам зачастую прибегают более состоятельные люди. Я к этому нормально отношусь, поскольку как говорят — браки заключаются на небесах, а разводы — на земле из-за грехов. Поэтому нужно всё предусмотреть», — сказал адвокат Виталий Иордаке.