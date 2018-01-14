За год в Молдове развелись 9 тысяч семейных пар
Почти 20 тысяч браков и девять тысяч разводов зарегистрировали в Молдове в 2017 году.
Почти 20 тысяч браков и девять тысяч разводов зарегистрировали в Молдове в 2017 году.
Это данные Службы гражданского состояния.
Специалисты говорят, что причин для разводов множество: от адюльтера до бытовых конфликтов.
«Мужчины указывают, что их жёны плохие хозяйки, а женщины пишут, что у супругов есть связи на стороне. Многие не договорились о расходах, у
Психологи, между тем, отмечают, что вопреки распространенному мнению развод тяжелее переживают мужчины.
«Страдают оба партнёра, но больше в результате разрыва страдают мужчины. Однако женщина решается на развод лишь после того, как использовала все шансы спасти семью, когда у неё больше не остаётся сомнений», — отметила психолог Ирина Новак.
«К таким договорам зачастую прибегают более состоятельные люди. Я к этому нормально отношусь, поскольку как говорят — браки заключаются на небесах, а разводы — на земле
По статистике, средний возраст вступления в брак — 28 лет у мужчин и 26 у женщин. Средняя продолжительность брака примерно шесть лет.