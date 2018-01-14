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14:12 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Мраморную говядину местного производства получат нижегородцы

9 современных животноводческих комплексов будут открыты в этом году в регионе. 3 комплекса будут построены «с нуля», остальные реконструированы — в рамках областной программы поддержки мясного и молочного животноводства.

Так, на одном из новых животноводческих хозяйств в Шарангском районе выращивают породу — герефорд. Эта порода коров родом из Великобритании отличается устойчивостью к различным неблагоприятным условиям.

Новый комплекс рассчитан на 1200 голов маточного стада. Таким образом, на прилавках вскоре появится мраморная говядина нижегородского производства.

Заместитель и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Сергей Курепчиков: «В 2018 году будет реализовано 9 проектов общей мощность на 3 тысячи голов, эта программа продолжит свое действие, и в 2019—2020 году будет введено 6 тысяч скотомест».

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