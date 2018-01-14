Пропавшая в Прикамье 27-летняя девушка нашлась

27-летняя Юлия Ч., которая пропала после похода в клуб , нашлась. Она вышла на связь с родственниками и сообщила, что с ней все хорошо, а телефон просто разрядился. Выяснилось, что девушка уезжала к знакомым.

Напомним, в ночь с 12 на 13 января жительница Краснокамска Юлия отправилась в клуб. Около 6−15 она позвонила маме и попросила ее забрать. Но машины у родственников не было, поэтому друзья Юли вызвали ей такси до села Шабуничи, где сестра живет. Приехал серебристый «Форд», Юля села в него, но домой так и не вернулась. Ее разыскивали вчера и сегодня днем.