Почему умирают жители Молдовы
Уровень смертности среди мужчин в Молдове выше, чем среди женщин.
Уровень смертности среди мужчин в Молдове выше, чем среди женщин.
Зачастую представители сильного пола умирают в результате заболеваний сердца, отравлений и несчастных случаев. В то время как основная причина женских летальных исходов — онкозаболевания. Таковы данные Национального бюро статистики.
Согласно исследованию, ежегодно на сто тысяч женщин регистрируют 108 случаев заболевания раком. На втором месте —
Тем временем, мужчины чаще всего умирают в результате сердечных недугов. На втором месте — онкозаболевания и отравления — 190 случаев на сто тысяч человек. На третьем месте — проблемы с системой пищеварения — 172 случая.
75 из ста тысяч мужчин скончались
По статистике, уровень смертности среди мужчин составляет 12 случаев на тысячу человек, среди женщин — примерно девять случаев.