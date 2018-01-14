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17:07 (мск), источник: Publika.md

Почему умирают жители Молдовы

Уровень смертности среди мужчин в Молдове выше, чем среди женщин.

Источник: Publika.md

Зачастую представители сильного пола умирают в результате заболеваний сердца, отравлений и несчастных случаев. В то время как основная причина женских летальных исходов — онкозаболевания. Таковы данные Национального бюро статистики.

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Согласно исследованию, ежегодно на сто тысяч женщин регистрируют 108 случаев заболевания раком. На втором месте — сердечно-сосудистые недуги — 99 случаев. На третьем — заболевания пищеварительной системы.

Тем временем, мужчины чаще всего умирают в результате сердечных недугов. На втором месте — онкозаболевания и отравления — 190 случаев на сто тысяч человек. На третьем месте — проблемы с системой пищеварения — 172 случая.

75 из ста тысяч мужчин скончались из-за осложнений, вызванных респираторными недугами.

По статистике, уровень смертности среди мужчин составляет 12 случаев на тысячу человек, среди женщин — примерно девять случаев.

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