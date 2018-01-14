Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
Как портативные молокоотсосы меняют жизнь кормящих мам
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Чем бы еще удивить: откровенные фото российских звезд из отпуска
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Бывший сотрудник КГБ рассказал СМИ о «безграничной силе России»
США готовят для России «войну-наказание» — эксперт
Бьюти-блогер делает макияж с настоящими жуками и пауками
Чем бы еще удивить: откровенные фото российских звезд из отпуска
СМИ: Украина отдаст свой ракетный комплекс другой стране
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
16Рождество по григорианскому календарю
15:51 (мск), источник: Tengrinews

Семью депортированной из России казахстанки вывезли из подвала в Павлодаре

Семью депортированной из России вывезли из подвала в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Жительницу Павлодара, проживавшую несколько месяцев с тремя больными детьми в подвале жилой многоэтажки, перевезли в частный дом. Деньги на аренду дома помогли собрать неравнодушные казахстанцы. Как говорит женщина, за последние два года после возвращения из России, это первое нормальное жилье и первая возможность начать нормальную жизнь на родине.

Читайте также
Убившего хаски жителя Балхаша могут поместить в лечебницу

«Дом прекрасный, две большие комнаты, уютно, чисто, тепло. Частично есть мебель, новая стиральная машина. Люди нам помогли с посудой, продуктами. За два года после депортации, впервые у нас нормальное жилье. Были скитания, старые времянки, комнатки в общежитии, то есть на что хватало денег, то и снимали. Мы очень благодарны всем павлодарцам, казахстанцам, всем неравнодушным, которые откликнулись на нашу беду и помогли. Честно, я уже и не надеялась выбраться из того подвала. То, как мы счастливы сейчас, не передать словами. Спасибо всем добрым людям», — сквозь слезы говорит женщина.

Добавим, за несколько дней, в помощь бедствующей семье, павлодарцы собрали через соцсети около 400 тысяч тенге. Все средства поступили на счет матери детей. На собранные пожертвования местные волонтеры помогли семье не только снять частный дом, оплатив за четыре месяца вперед, но и закупить уголь, дрова, мыломойку, продукты, купить обувь сыну. Часть денег еще осталась на счету. Сейчас для матери детей главное найти работу. Со слов работницы КСК, где она работала техничкой, ее уволили сразу же после того, как узнали, что она с детьми живет в подвале дома, который находится на обслуживании данного кооператива.

«Мы же жили в подвале нелегально. КСК в любой момент могли оштрафовать за нас. Сейчас я ищу работу. Не могу сидеть без дела, кем угодно готова работать, лишь бы поднять детей. Старший сын на днях выйдет из больницы, он тоже у меня работящий. Он в больницу то попал после того, как работу потерял, тут еще мы все на улице остались, все навалилось разом», — отмечает женщина.

В ближайшее время волонтеры намерены обратиться в генеральное консульство РФ в Усть-Каменогорске со справками, для оформления документов и на дочь женщины. Отметим, 20-летняя девушка является инвалидом детства, но из-за отсутствия соответствующих документов не получает пособие по инвалидности.

Напомним, 46-летняя жительница Павлодара с тремя больными детьми, больше двух месяцев жила в нечеловеческих условиях в подвале местной многоэтажки. Этот подвал стал единственным пристанищем для семьи, после того, как мать детей не смогла оплачивать съемную комнату в общежитии. Также сообщалось, что два года назад семью депортировали из России в Казахстан, куда павлодарка отправилась за лучшей жизнью. .

О семье стало известно после того, как местные волонтеры опубликовали пост в социальных сетях с просьбой о помощи. Павлодарцы откликнулись, и почти за сутки семью обеспечили продуктами, теплой одеждой и прочими вещами. После, семьей всерьез заинтересовались социальные службы и акимат Павлодара. В отделе занятости и социальных программ акимата Павлодара, женщине пообещали помочь с оформлением удостоверений личности, а также предложили временно пожить в кризисном центре. Но женщина отказалась, сославшись на больную дочь, у которой из-за болезни случаются приступы. Тогда павлодарцы решили арендовать семье жилье.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Фанаты &quot;атаковали&quot; Головкина ради фото на Матче звезд КХЛ-2018 в Астане
Путин сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых
Адвокат рассказал об угрозах расправы над Григорием Родченковым
Российских футболистов могут отстранить от участия в ЧМ-2018
В Турции пассажирский самолет застрял на краю обрыва
Бастрыкин предложил блокировать сайты без решения суда
Названа основная причина психических расстройств украинцев
У побережья Китая затонул иранский нефтяной танкер, экипаж погиб
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу Пять гоночных дней этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге принесли российской команде единственную награду
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
С чем носить пуховик: 10 образов из Instagram Мы нашли 10 классных модных образов с пуховиками, парками и дубленками, посмотрев на которые ты точно захочешь попробовать что-то новое.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь