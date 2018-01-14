Семью депортированной из России казахстанки вывезли из подвала в Павлодаре

Источник: Tengrinews

Жительницу Павлодара, проживавшую несколько месяцев с тремя больными детьми в подвале жилой многоэтажки, перевезли в частный дом. Деньги на аренду дома помогли собрать неравнодушные казахстанцы. Как говорит женщина, за последние два года после возвращения из России, это первое нормальное жилье и первая возможность начать нормальную жизнь на родине.

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«Дом прекрасный, две большие комнаты, уютно, чисто, тепло. Частично есть мебель, новая стиральная машина. Люди нам помогли с посудой, продуктами. За два года после депортации, впервые у нас нормальное жилье. Были скитания, старые времянки, комнатки в общежитии, то есть на что хватало денег, то и снимали. Мы очень благодарны всем павлодарцам, казахстанцам, всем неравнодушным, которые откликнулись на нашу беду и помогли. Честно, я уже и не надеялась выбраться из того подвала. То, как мы счастливы сейчас, не передать словами. Спасибо всем добрым людям», — сквозь слезы говорит женщина.

Добавим, за несколько дней, в помощь бедствующей семье, павлодарцы собрали через соцсети около 400 тысяч тенге. Все средства поступили на счет матери детей. На собранные пожертвования местные волонтеры помогли семье не только снять частный дом, оплатив за четыре месяца вперед, но и закупить уголь, дрова, мыломойку, продукты, купить обувь сыну. Часть денег еще осталась на счету. Сейчас для матери детей главное найти работу. Со слов работницы КСК, где она работала техничкой, ее уволили сразу же после того, как узнали, что она с детьми живет в подвале дома, который находится на обслуживании данного кооператива.

«Мы же жили в подвале нелегально. КСК в любой момент могли оштрафовать за нас. Сейчас я ищу работу. Не могу сидеть без дела, кем угодно готова работать, лишь бы поднять детей. Старший сын на днях выйдет из больницы, он тоже у меня работящий. Он в больницу то попал после того, как работу потерял, тут еще мы все на улице остались, все навалилось разом», — отмечает женщина.

В ближайшее время волонтеры намерены обратиться в генеральное консульство РФ в Усть-Каменогорске со справками, для оформления документов и на дочь женщины. Отметим, 20-летняя девушка является инвалидом детства, но из-за отсутствия соответствующих документов не получает пособие по инвалидности.

Напомним, 46-летняя жительница Павлодара с тремя больными детьми, больше двух месяцев жила в нечеловеческих условиях в подвале местной многоэтажки. Этот подвал стал единственным пристанищем для семьи, после того, как мать детей не смогла оплачивать съемную комнату в общежитии. Также сообщалось, что два года назад семью депортировали из России в Казахстан, куда павлодарка отправилась за лучшей жизнью. .