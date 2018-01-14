Египетские мужчины все чаще становятся жертвами домашнего насилия

Социологи провели исследование среды тысяч семейных пар во всех регионах страны. Оно показало произошедший в последние несколько лет «перелом» в отношениях между мужем и женой и изменение их ролей.

Согласно результатам опроса, которые опубликовала газета Al-Wafd, около 30% состоящих в браке египетских женщин на регулярной основе избивают своих мужей.

Этот показатель, является самым высоким в мире, отмечается в исследовании. При этом индикатор выше в благополучных и вполне обеспеченных семьях. Так в районах, где проживают в основном малоимущие египтяне, своих мужей бьют только 18% замужних египтянок. Данные опроса свидетельствуют, что 6,5% мужей, согласившихся принять участие в исследовании, опасаются быть забитыми своей супругой до смерти.

В большинстве случаев мужчины вынуждены обращаться за помощью в полицию, несмотря на осуждение такого шага в обществе. Египетские суды, разбирающие семейные споры, указывают, что из 6 тыс. исков, поданных в последнее время мужчинами, подавляющее большинство связано с побоями со стороны своих жен.

Мнение специалистов

Специалисты в области семейных отношений рассматривают изменения в отношениях между супругами как результат социально-экономических трансформаций в современном египетском обществе. Мужское доминирование в семье и значимость роли мужчины как единственного кормильца сокращается, в то время как все больше женщин работают вне семьи и становятся самостоятельными. По данным Центрального агентства по статистике и трудоустройству, сейчас в Египте женщины составляют около четверти всей рабочей силы.

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Как считает авторитетный египетский психолог Гамаль Фарвиз, многие женатые мужчины, по тем или иным причинам не имеющие работы, материально зависят от своих работающих супруг. Такие женщины не могут согласиться доминированием мужей в семейный отношениях и все реже готовы подчиняться другим мужчинам, присутствующим в доме.

Социолог Самия Хедр высказала мнение, что семейное насилие со стороны жен является ответной реакцией женщин на их униженное положение и произвол мужчин, которые воспринимают женщин как людей второго сорта. Хедр обратила внимание на «вопиющее противоречие» между «повышением статуса женщин дома» и незащищенностью и общественных местах.