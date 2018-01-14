Во сколько обходится самый дорогостоящий анализ в Молдове

Источник: Publika.md

Самый дорогостоящий анализ — персонализированный ДНК-тест. Он обойдётся в 15 тысяч леев. Делают его в одной из частных столичных клиник. Зачастую его сдают молодые пары. Посредством анализа можно узнать риск возникновения сложных патологий и не только.

«Предрасположенность к 144 заболеваниям. Сахарный диабет, бесплодие, онкозаболевания. Питание и образ жизни. Какие продукты полезные и какие опасные», — сказала врач Ирина Сумареве.

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Сдала ДНК-тест и эта семейная пара: «Я рад, что нет болезней, которые могли бы передаться по наследству. Это очень важно при планировании семьи. Это мой личный профиль, затем идут рекомендации по питанию, как нужно соблюдать диету или составлять личное меню. Есть информация и о том, какими видами спорта можно заниматься, а каких надо избегать».

Недёшево стоят анализы и в Республиканском медицинском диагностическом центре. Цена некоторых достигает 10 тысяч леев. Однако многие покрывает медицинский полис.

«Цена самого дорого анализа — 12 104 лея. Речь идёт о ядерном магнитном резонансе всего тела. А ангиография с вентрикулографией стоят 6 500 леев», — сообщил врач Борис Голошенко.