Во сколько обходится самый дорогостоящий анализ в Молдове
Цены медицинских анализов в Молдове порой достигают нескольких тысяч леев, хотя многие из них покрывает медстраховка.
Цены медицинских анализов в Молдове порой достигают нескольких тысяч леев, хотя многие из них покрывает медстраховка.
Самый дорогостоящий анализ — персонализированный
«Предрасположенность к 144 заболеваниям. Сахарный диабет, бесплодие, онкозаболевания. Питание и образ жизни. Какие продукты полезные и какие опасные», — сказала врач Ирина Сумареве.
Сдала
Недёшево стоят анализы и в Республиканском медицинском диагностическом центре. Цена некоторых достигает 10 тысяч леев. Однако многие покрывает медицинский полис.
«Цена самого дорого анализа — 12 104 лея. Речь идёт о ядерном магнитном резонансе всего тела. А ангиография с вентрикулографией стоят 6 500 леев», — сообщил врач Борис Голошенко.
Среди дорогостоящих анализов — компьютерная томография сердца и сосудов. За неё придётся заплатить чуть более пяти тысяч.