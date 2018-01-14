До 14 градусов мороза ожидается в понедельник, 15 января

Как сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 15 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 8−14 градусов, во второй половине дня морозы ослабеют до 4−9 градусов.