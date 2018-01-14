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17:32 (мск), источник: Ежедневник.by

До 14 градусов мороза ожидается в понедельник, 15 января

В Беларуси 15 января прогнозируется до 14 градусов мороза, на отдельных участках дорог гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -6° 38% 778 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Ежедневник.by

Как сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 15 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 8−14 градусов, во второй половине дня морозы ослабеют до 4−9 градусов.

Во вторник, 16 января, днем в западных регионах страны местами усилится ветер порывами до 15−18 м/с. В среду, 17 января, ожидается изменение погодных условий: местами по республике пройдет снег, метель. Ветер усилится до 15−18 м/с.

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