До 14 градусов мороза ожидается в понедельник, 15 января
В Беларуси 15 января прогнозируется до 14 градусов мороза, на отдельных участках дорог гололедица.
В Беларуси 15 января прогнозируется до 14 градусов мороза, на отдельных участках дорог гололедица.
Как сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 15 января будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 8−14 градусов, во второй половине дня морозы ослабеют до 4−9 градусов.
Во вторник, 16 января, днем в западных регионах страны местами усилится ветер порывами до 15−18 м/с. В среду, 17 января, ожидается изменение погодных условий: местами по республике пройдет снег, метель. Ветер усилится до 15−18 м/с.