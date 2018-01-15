Максим Ликсутов: в конца года на дорогах Москвы появится 500−700 новых камер
В 2018 году столичные власти планируют установку 500−700 новых комплексов фиксации нарушений ПДД в дополнение к 1,4 тыс. уже имеющимся, рассказал в интервью «Ъ»
В 2018 году столичные власти планируют установку 500−700 новых комплексов фиксации нарушений ПДД в дополнение к 1,4 тыс. уже имеющимся, рассказал в интервью «Ъ»
«Примерно 75−80% из них появятся в очагах аварийности для снижения числа ДТП. Еще 15% камер будут установлены на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих выделенок. Оставшиеся 5% будут направлены на мониторинг движения и розыск угнанного автотранспорта. Все адреса установки камер выдает нам УГИБДД по Москве», — заявил он.
По словам господина Ликсутова, новые камеры городские власти будут брать в аренду у собственников. «Мы хотим, чтобы компания, которая будет устанавливать, несла за камеры ответственность и обслуживала их в режиме 24 часа семь дней в неделю. По окончанию аренды камеры по нулевой стоимости будут переданы правительству Москвы», — пояснил