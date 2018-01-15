Максим Ликсутов: в конца года на дорогах Москвы появится 500−700 новых камер

«Примерно 75−80% из них появятся в очагах аварийности для снижения числа ДТП. Еще 15% камер будут установлены на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих выделенок. Оставшиеся 5% будут направлены на мониторинг движения и розыск угнанного автотранспорта. Все адреса установки камер выдает нам УГИБДД по Москве», — заявил он.

По словам господина Ликсутова, новые камеры городские власти будут брать в аренду у собственников. «Мы хотим, чтобы компания, которая будет устанавливать, несла за камеры ответственность и обслуживала их в режиме 24 часа семь дней в неделю. По окончанию аренды камеры по нулевой стоимости будут переданы правительству Москвы», — пояснил вице-мэр. Конкурс по выбору поставщика камер и информации с них планируется провести в первом полугодии, сами комплексы появятся на дорогах к концу года, добавил Максим Ликсутов.