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03:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Рыбный кризис» и «Реку жизни» изобразили на набережной Хабаровска

Конкурс снежных скульптур подходит к концу.

Источник: Хабаровский край сегодня

На набережной Хабаровска завершается конкурс снежных скульптур «Узоры Амура — Берега Хабаровска», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В течение выходных команды скульпторов создавали художественные произведения из трехметровых кубов снега.

Тематика конкурса, созвучная с его названием, вдохновила скульпторов на воплощение образов Амура, нанайских шаманов и даже карикатурное изображение рыбного кризиса, о котором много говорилось в минувшем году. Художники Евгений Соломенцев и Даниил Макаров подготовили эскиз сценки «Двое на льдине».

— Идея такая — все же любят рыбу, всем хочется покушать, а рыба в Амуре заканчивается. И вот сидит мужик с удочкой на льдине и вдруг замечает рядом с собой медведя. Он в шоке от нежданного гостя, конечно, падает с табуретки. А медведю всё равно на соседа — он шарит под водой лапой, ищет добычу. Но он не злобный совсем, очень даже симпатичный, рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» автор композиции.

К проблеме сохранения Амура обратилась также команда Дениса Абдулина и Натальи Нечаевой.

— Композиция называется «Сердце Амура». Руки держат узорное сердце, в середине которого то, с чего начинается любая река — капля воды. Мы так увидели тему конкурса, потому что на берегах Амура есть города, люди, животные, но всех их объединяет эта великая река. Поэтому главная мысль — судьба Амура в наших руках и только от нас зависит его будущее, — рассказала преподаватель Центра детского творчества Наталья Нечаева.

Свои философские размышления об Амуре и населяющих его берега людях отобразили в конкурсной работе Антон Амбросов и Никита Ерёмин.

— Это «Река жизни» — так мы назвали композицию. Она символизирует преемственность поколений. Отец показывает сыну, как ловить рыбу на Амуре. Ну, а вокруг них наша неповторимая природа, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Антон Амбросов.

Хотя в композиции представлен собирательный образ народов Приамурья, автор эскиза постарался передать его правдиво, обратившись к архивным фотографиям.

Сегодня участники конкурса внесут последние штрихи и представят свои работы на суд жюри, которым предстоит определить победителей творческого соревнования.

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