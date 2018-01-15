На этой неделе погода в Приморье будет переменчивой

Источник: Вести Приморье

В первую половину наступившей недели погода в Приморье будет переменчивой. Накануне с Китая на юг Хабаровского края вышел циклон, и его фронтальные разделы вызвали на большей части Приморья небольшой и умеренный снег, повысился температурный фон.

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, сегодня циклон сместится на юг Охотского моря, осадки в крае прекратятся. Вслед за циклоном на Приморье распространится гребень континентального антициклона. В ночные часы воздух будет интенсивно выхолаживаться, а в дневные — прогреваться. Минимальные температуры −18…−26°C, в горных районах столбики термометров будут опускаться до -35°C, на побережье −10…−17°C. В дневные часы −5…−13°C, на юге местами около 0 °C.