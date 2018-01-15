Комсомольский заповедник начинает развивать туризм
Партнером заповедника стала «Планета тайга».
Партнером заповедника стала «Планета тайга».
Нового партнера в области познавательного туризма приобрел заповедник «Комсомольский». Им стал известный в Хабаровском крае проект «Планета тайга» — сообщество энтузиастов, снимающее фильмы о дальневосточной природе, а также выступающее в качестве туроператора, сообщила ИА «Хабаровский край сегодня»
В 2017 году Комсомольский заповедник посетило с экскурсиями 140 человек, причем состав групп выходил самым разнообразным: новички и бывалые путешественники, родители с детьми, студенты, — все остались довольны экскурсиями. Стало очевидно — интерес к заповеднику есть, и его необходимо поддерживать и развивать. В том числе, налаживая сотрудничество с туроператорами.
Участники проекта «Планета тайга» не понаслышке знают о Комсомольском заповеднике — в прошлом году они сами побывали на этой охраняемой территории и сняли о ней замечательный фильм.
«Территория определенно имеет большой туристический потенциал, — отмечает руководитель проекта “Планета тайга” Виктор Решетников, — это эталон первозданной природы Дальнего Востока, который, как это ни удивительно, находится совсем рядом от
Виктор отмечает, что многие люди до сих пор не понимают, какая красота находится неподалеку от них. Предпочитают сидеть дома, опасаясь комаров и клещей.
«На самом деле, в хорошо организованных турах подобные дискомфортные моменты сведены к минимуму. В этом году мы провели туры для 600 человек, и среди них не было никого, кто остался бы недоволен путешествием. Иногда случались дождливые дни, и все равно положительные впечатления пересиливают маленькие трудности. Ведь, на самом деле, иногда городскому человеку для счастья нужно всего лишь выбросить рутину из головы хотя бы на пару дней».
Помимо посещений Комсомольского заповедника, партнеры рассматривают варианты туров на его подконтрольных территориях — заказниках «Ольджиканский» и «Удыль». Здесь расположены красивейшие озера Чукчагир и Удыль, способные вызвать восхищение даже у бывалых путешественников.
Кстати, в заповеднике ведется работа по созданию более комфортных условий для посетителей.
Недавно завершилась работа над эскизным проектом обустройства кордона.
«В скором времени кордон “Тихая” станет своего рода стартовой площадкой для экскурсий по заповеднику, в особенности — для сплавов на катамаранах по реке Горин, — рассказывает руководитель филиала “Комсомольский” Григорий Ван. — Такие сплавы — это максимально экологичный способ знакомства с заповедником, а мы не должны забывать о том, что на особо охраняемых природных территориях не должна поддерживаться идея “туризма ради туризма”: мы не стремимся к тому, чтобы нас посещало как можно больше людей, но, в то же время, позволяем заинтересованным людям открыть для себя мир заповедной природы».
При разработке проекта учитывались также и минусы территории, а именно, ее подверженность затоплению. Эта проблема решается с помощью металлоконструкций: туристическая зона будет находиться на высоте более метра над землей.
К июлю 2018 года планируется оформить