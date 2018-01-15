Комсомольский заповедник начинает развивать туризм

Нового партнера в области познавательного туризма приобрел заповедник «Комсомольский». Им стал известный в Хабаровском крае проект «Планета тайга» — сообщество энтузиастов, снимающее фильмы о дальневосточной природе, а также выступающее в качестве туроператора, сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье» Марина Чесалина.

В 2017 году Комсомольский заповедник посетило с экскурсиями 140 человек, причем состав групп выходил самым разнообразным: новички и бывалые путешественники, родители с детьми, студенты, — все остались довольны экскурсиями. Стало очевидно — интерес к заповеднику есть, и его необходимо поддерживать и развивать. В том числе, налаживая сотрудничество с туроператорами.

В настоящее время ведется разработка туров: однодневного — для взрослых и родителей с детьми, а также двухдневного — сплав по заповедной реке Горин.

Участники проекта «Планета тайга» не понаслышке знают о Комсомольском заповеднике — в прошлом году они сами побывали на этой охраняемой территории и сняли о ней замечательный фильм.

«Территория определенно имеет большой туристический потенциал, — отмечает руководитель проекта “Планета тайга” Виктор Решетников, — это эталон первозданной природы Дальнего Востока, который, как это ни удивительно, находится совсем рядом от Комсомольска-на-Амуре — всего в каких-нибудь 40 километрах! Это уникальная возможность прикоснуться к природе, увидеть следы диких животных, интересные исторические объекты… словом, это отличные условия для туристических походов выходного дня».

Виктор отмечает, что многие люди до сих пор не понимают, какая красота находится неподалеку от них. Предпочитают сидеть дома, опасаясь комаров и клещей.

«На самом деле, в хорошо организованных турах подобные дискомфортные моменты сведены к минимуму. В этом году мы провели туры для 600 человек, и среди них не было никого, кто остался бы недоволен путешествием. Иногда случались дождливые дни, и все равно положительные впечатления пересиливают маленькие трудности. Ведь, на самом деле, иногда городскому человеку для счастья нужно всего лишь выбросить рутину из головы хотя бы на пару дней».

Помимо посещений Комсомольского заповедника, партнеры рассматривают варианты туров на его подконтрольных территориях — заказниках «Ольджиканский» и «Удыль». Здесь расположены красивейшие озера Чукчагир и Удыль, способные вызвать восхищение даже у бывалых путешественников.

Кстати, в заповеднике ведется работа по созданию более комфортных условий для посетителей.

Очевидно, что отдельная туристическая зона сделает более комфортным пребывание на кордоне гостей, да и научных сотрудников самого заповедника. Лучшим местом для ее размещения, по мнению руководства, является кордон «Тихая», расположенный в самой северной части заповедника.

Недавно завершилась работа над эскизным проектом обустройства кордона.

«В скором времени кордон “Тихая” станет своего рода стартовой площадкой для экскурсий по заповеднику, в особенности — для сплавов на катамаранах по реке Горин, — рассказывает руководитель филиала “Комсомольский” Григорий Ван. — Такие сплавы — это максимально экологичный способ знакомства с заповедником, а мы не должны забывать о том, что на особо охраняемых природных территориях не должна поддерживаться идея “туризма ради туризма”: мы не стремимся к тому, чтобы нас посещало как можно больше людей, но, в то же время, позволяем заинтересованным людям открыть для себя мир заповедной природы».

Туристическая зона, который будет включать два модульных жилых домика, баню, санузел, беседку (которая также может служить летней кухней) и двухуровневую вышку, откуда можно полюбоваться видом на заповедник.

При разработке проекта учитывались также и минусы территории, а именно, ее подверженность затоплению. Эта проблема решается с помощью металлоконструкций: туристическая зона будет находиться на высоте более метра над землей.