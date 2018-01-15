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05:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Жильцы двух домов в Хабаровске остались без горячей воды и отопления

Без коммунальных ресурсов горожане оказались из-за порывов стояка и розлива горячего водоснабжения.

Городская диспетчерская администрации Хабаровска сообщает, что 15 января жильцы сразу двух домов остались без горячей воды и, соответственно, отопления. Первое отключение от коммунальных ресурсов произошло в доме под номером 110 по Проспекту 60-летия Октября. Там авария произошла из-за порыва розлива горячего водоснабжения. Уже утром в такой же ситуации оказались горожане, которые проживает в доме № 32 «а» по улице Аксенова. Там инцидент произошел по причине порыва стока в одной из квартир.

В мэрии отмечают, что холодная вода есть в обоих домах. Сейчас коммунальщики работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки подключить жильцов к горячему водоснабжению. Пока в ведомстве не уточняют, когда именно все последствия аварии будут ликвидированы. До настоящего времени квартиры у горожан не отапливаются.

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