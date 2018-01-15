Жильцы двух домов в Хабаровске остались без горячей воды и отопления

Городская диспетчерская администрации Хабаровска сообщает, что 15 января жильцы сразу двух домов остались без горячей воды и, соответственно, отопления. Первое отключение от коммунальных ресурсов произошло в доме под номером 110 по Проспекту 60-летия Октября. Там авария произошла из-за порыва розлива горячего водоснабжения. Уже утром в такой же ситуации оказались горожане, которые проживает в доме № 32 «а» по улице Аксенова. Там инцидент произошел по причине порыва стока в одной из квартир.