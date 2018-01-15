Жильцы двух домов в Хабаровске остались без горячей воды и отопления
Без коммунальных ресурсов горожане оказались
Без коммунальных ресурсов горожане оказались
Городская диспетчерская администрации Хабаровска сообщает, что 15 января жильцы сразу двух домов остались без горячей воды и, соответственно, отопления. Первое отключение от коммунальных ресурсов произошло в доме под номером 110 по Проспекту 60-летия Октября. Там авария произошла
В мэрии отмечают, что холодная вода есть в обоих домах. Сейчас коммунальщики работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки подключить жильцов к горячему водоснабжению. Пока в ведомстве не уточняют, когда именно все последствия аварии будут ликвидированы. До настоящего времени квартиры у горожан не отапливаются.