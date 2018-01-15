«СКА-Хабаровск» заключил контракт с Сергеем Макаровым

«СКА-Хабаровск» заключил контракт со своим воспитанником — Сергеем Макаровым, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба.

21-летний полузащитник родился в селе Некрасовка Хабаровского района. Он занимался футболом в системе нашего клуба. В 2009 году получил приглашение от столичного «Локомотива» и переехал в Москву.

В 2013 вместе с юниорской сборной России (U-17) выиграл чемпионат Европы, реализовав в финале решающий пенальти. Ещё через два года Макаров вместе со сверстниками взял серебро юношеского чемпионата Европы (U-19).

Четыре сезона Сергей провёл в молодёжной команде «Локомотива» (55 матчей, 3 гола), а последние два года играл за ФК «Минск», выступающий в высшей лиге чемпионата Белоруссии (43 матча, 2 гола).

Контракт Сергея Макарова с нашим клубом рассчитан на один год и он будет внесен в заявку армейцев под игровым номером 2.