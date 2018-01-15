В Енисейске стартовал «Енисейский экспресс»

Все они будут выезжать в разные районы края для того, чтобы помогать местным жителям в разрешении возникающих проблем.

В этом году проект стартовал на севере края — в Енисейске. Организаторы подготовили для жителей города большую культурную программу. В рамках церемонии открытия социально-культурного маршрута выступили лучшие краевые творческие коллективы, солисты Красноярской краевой филармонии. Также в рамках «Енисейского экспресса» прошли кинопоказы, мастер-классы, поэтические баттлы. Помимо этого в Енисейске была представлена книжно-иллюстративная выставка, посвященная 170-летию В. И. Сурикова, с фотокопиями работ мастера.

Большой интерес у жителей города вызвали мастер-классы по спортивным направлениям, а также локация Зимней универсиады 2019 года, где каждый желающий мог сфотографироваться на память с символом зимних Студенческих игр.

«Жителям удаленных от Красноярска городов и поселков бывает сложно добираться до краевого центра, чтобы решить тот или иной вопрос, получить консультацию специалистов. “Енисейский экспресс ” — проект, который решает эту задачу, помогает сделать нас ближе друг к другу. За 7 лет существования программа менялась с учетом потребностей населения, и сейчас местные жители с нетерпением ждут приезда команды экспертов», — сказал Александр Усс в своем приветственном слове к участникам церемонии открытия социально-культурного маршрута.