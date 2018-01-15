В Енисейске стартовал «Енисейский экспресс»
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс открыл
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс открыл
Все они будут выезжать в разные районы края для того, чтобы помогать местным жителям в разрешении возникающих проблем.
В этом году проект стартовал на севере края — в Енисейске. Организаторы подготовили для жителей города большую культурную программу. В рамках церемонии открытия
Большой интерес у жителей города вызвали
«Жителям удаленных от Красноярска городов и поселков бывает сложно добираться до краевого центра, чтобы решить тот или иной вопрос, получить консультацию специалистов. “Енисейский экспресс ” — проект, который решает эту задачу, помогает сделать нас ближе друг к другу. За 7 лет существования программа менялась с учетом потребностей населения, и сейчас местные жители с нетерпением ждут приезда команды экспертов», — сказал Александр Усс в своем приветственном слове к участникам церемонии открытия
Напомним,