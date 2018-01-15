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04:24 (мск), источник: НИА Красноярск

В Енисейске стартовал «Енисейский экспресс»

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс открыл социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс» — масштабный проект, в котором принимают участие специалисты социального блока — министерств культуры, здравоохранения, образования и спорта, агентств молодежной политики, а также труда и занятости населения.

Все они будут выезжать в разные районы края для того, чтобы помогать местным жителям в разрешении возникающих проблем.

В этом году проект стартовал на севере края — в Енисейске. Организаторы подготовили для жителей города большую культурную программу. В рамках церемонии открытия социально-культурного маршрута выступили лучшие краевые творческие коллективы, солисты Красноярской краевой филармонии. Также в рамках «Енисейского экспресса» прошли кинопоказы, мастер-классы, поэтические баттлы. Помимо этого в Енисейске была представлена книжно-иллюстративная выставка, посвященная 170-летию В. И. Сурикова, с фотокопиями работ мастера.

Большой интерес у жителей города вызвали мастер-классы по спортивным направлениям, а также локация Зимней универсиады 2019 года, где каждый желающий мог сфотографироваться на память с символом зимних Студенческих игр.

«Жителям удаленных от Красноярска городов и поселков бывает сложно добираться до краевого центра, чтобы решить тот или иной вопрос, получить консультацию специалистов. “Енисейский экспресс ” — проект, который решает эту задачу, помогает сделать нас ближе друг к другу. За 7 лет существования программа менялась с учетом потребностей населения, и сейчас местные жители с нетерпением ждут приезда команды экспертов», — сказал Александр Усс в своем приветственном слове к участникам церемонии открытия социально-культурного маршрута.

Напомним, социально-культурный маршрут «Енисейский экспресс» реализуется в крае с 2010 года. За это время проект посетили более 220 тысяч человек. «Енисейский экспресс» побывал во всех муниципальных образованиях края. В этом году он посетит 24 территории региона.

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