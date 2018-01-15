В Красноярске «Парад звезд в Оперном» посвятят Дмитрию Хворостовскому
В течение двух месяцев вместе с красноярскими артистами на сцену выйдут около тридцати певцов и дирижеров ведущих театров мира.
В течение двух месяцев вместе с красноярскими артистами на сцену выйдут около тридцати певцов и дирижеров ведущих театров мира.
С 3 февраля по 28 марта в Красноярском театре оперы и балета пройдет IX Международный фестиваль «Парад звезд в Оперном». Он будет посвящен русской опере и одному из выдающихся баритонов современности Дмитрию Хворостовскому.
В течение двух месяцев вместе с красноярскими артистами на сцену выйдут около тридцати певцов и дирижеров ведущих театров Италии, Франции, Финляндии, Бельгии, Австрии, Словакии, Сербии, Мексики, Литвы, Латвии и России. Среди них: солисты Большого театра России нар. арт. России Ирина Долженко и засл. арт. России Михаил Казаков, Оксана Горчаковская, Екатерина Морозова и Светлана Касьян; Мариинского — Аскар Абдразаков и Артем Мелихов; театра «Геликон-опера» — Ирина Самойлова и Игорь Морозов.
Также в фестивале примут участие солисты Московского театра «Новая опера», Пермского, Новосибиского и Бурятского театров оперы и балета и другие. За дирижерский пульт встанут маэстро Петер Феранец, Илмар Лапиньш, Дмитрий Юровский, Андрей Шлячков, Дмитрий Волосников.
Помимо этого фестивальную афишу украсят лучшие образцы русской классики — «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Садко», «Царская невеста» и «Снегурочка» Николай
Завершится фестиваль «Парад звезд в Оперном» традиционным