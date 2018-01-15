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05:19 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске «Парад звезд в Оперном» посвятят Дмитрию Хворостовскому

В течение двух месяцев вместе с красноярскими артистами на сцену выйдут около тридцати певцов и дирижеров ведущих театров мира.

С 3 февраля по 28 марта в Красноярском театре оперы и балета пройдет IX Международный фестиваль «Парад звезд в Оперном». Он будет посвящен русской опере и одному из выдающихся баритонов современности Дмитрию Хворостовскому.

В течение двух месяцев вместе с красноярскими артистами на сцену выйдут около тридцати певцов и дирижеров ведущих театров Италии, Франции, Финляндии, Бельгии, Австрии, Словакии, Сербии, Мексики, Литвы, Латвии и России. Среди них: солисты Большого театра России нар. арт. России Ирина Долженко и засл. арт. России Михаил Казаков, Оксана Горчаковская, Екатерина Морозова и Светлана Касьян; Мариинского — Аскар Абдразаков и Артем Мелихов; театра «Геликон-опера» — Ирина Самойлова и Игорь Морозов.

Также в фестивале примут участие солисты Московского театра «Новая опера», Пермского, Новосибиского и Бурятского театров оперы и балета и другие. За дирижерский пульт встанут маэстро Петер Феранец, Илмар Лапиньш, Дмитрий Юровский, Андрей Шлячков, Дмитрий Волосников.

Старт фестивалю даст премьера оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Над новой версией спектакля работает главный режиссер театра Неэме Кунингас, художник-постановщик Эрвин Ыунапуу (Эстония), художник по костюмам Анна Контек (Финляндия). Еще одна премьера — опера Антона Аренского «Рафаэль». Она пройдет в рамках программы «Забытые имена» Фонда Любови Казарновской. Сама же оперная дива примет участие в премьерных показах спектакля 9 и 10 февраля.

Помимо этого фестивальную афишу украсят лучшие образцы русской классики — «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Садко», «Царская невеста» и «Снегурочка» Николай Римского-Корсакова, «Князь Игорь» Александра Бородина, «Иоланта» и «Пиковая дама» Петра Чайковского.

Завершится фестиваль «Парад звезд в Оперном» традиционным гала-концертом с участием солистов Красноярского театра оперы и балета и гостей фестиваля.

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