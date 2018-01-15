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05:27 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке продолжается громкий суд по делу о гибели моржей

Подсудимый — бывший замдиректора Приморского океанариума.

Источник: VLADNEWS

Фрунзенский районный суд города Владивостока 15 января продолжит рассмотрение громкого судебного процесса по делу о гибели моржей в Приморском океанариуме в 2016 году, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Приморского океанариума Дмитрия Петрука возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в 2016 году по вине должностного лица погибли два моржа и белуха. У моржей загноились клыки, которые пришлось удалить, но это их не спасло. Операцию проводили зарубежные специалисты, но даже они не смогли спасти морских животных. Белуха же погибла в другое время: она сдвинула решетку, которая заграждала сливную трубу, и белуху засосало внутрь, в результате чего произошла асфиксия.

Последнее заседание по делу прошло 21 декабря 2017 года.

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