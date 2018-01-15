Во Владивостоке продолжается громкий суд по делу о гибели моржей

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Приморского океанариума Дмитрия Петрука возбуждено по статье 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, в 2016 году по вине должностного лица погибли два моржа и белуха. У моржей загноились клыки, которые пришлось удалить, но это их не спасло. Операцию проводили зарубежные специалисты, но даже они не смогли спасти морских животных. Белуха же погибла в другое время: она сдвинула решетку, которая заграждала сливную трубу, и белуху засосало внутрь, в результате чего произошла асфиксия.