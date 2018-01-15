Рыбаков предупредили об опасных местах на водоемах Приангарья
Карты рисков с местами традиционного подлёдного лова рыбы на наиболее популярных у граждан водоемах Иркутской области в Иркутске, Иркутском, Братском, Нукутском, Осинском,
Карты рисков с местами традиционного подлёдного лова рыбы на наиболее популярных у граждан водоемах Иркутской области в Иркутске, Иркутском, Братском, Нукутском, Осинском,
Как сообщает 14 января 2018 года
Спасатели просят жителей Иркутской области, среди которых зимняя рыбалка пользуется большой популярностью, соблюдать меры предосторожности:
— выходя на лед, внимательно осмотреться и избегать места с потемневшим мокрым снегом, обходить полыньи;.
— нести рыболовный ящик на одном плече, чтобы в случае необходимости его можно было легко скинуть;.
— не находиться на льду большими группами или не сверлить много лунок на небольшом участке;.
— не прыгать на льду, не бегать, не проверять прочность льда ударом ноги;.
— каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур длиной 12−15 м, на одном конце которого должен быть укреплен груз 400−500 грамм, а на другом — устроена петля, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала;.
— по окончанию рыбалки нужно оградить сделанные лунки, т.к. за ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, и его сложно заметить. Эти места представляют опасность для жизни пешеходов и самих рыбаков;.
— не заниматься подледной рыбалкой в нетрезвом виде. В состоянии алкогольного опьянения нарушается координация движений, снижается уровень реакции и уровень чувствительности, что может привести к обморожению.
Выбравшись на лёд, не нужно вставать на ноги и бежать — нужно перекатываться по льду до самого берега, а затем бежать, не останавливаясь. Когда человек окажется в теплом месте, ему нужно переодеться в сухую одежду и выпить горячего чая, а при охлаждении или обморожении — вызвать скорую помощь.
Увидевшему провалившегося под лёд человека, спасатели советуют действовать решительно и быстро. Помочь вытащить человека из воды могут любые подручные средства — палки, лыжи, ремни, веревки. Бросать их необходимо с расстояния не менее 3−4 м — ближе подходить опасно. Продвигаться по льду следует ползком, широко раскинув руки и ноги. После спасения пострадавшего надо переодеть в сухую одежду, напоить горячим чаем.