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05:30 (мск), источник: Baikal-info.ru

Рыбаков предупредили об опасных местах на водоемах Приангарья

Карты рисков с местами традиционного подлёдного лова рыбы на наиболее популярных у граждан водоемах Иркутской области в Иркутске, Иркутском, Братском, Нукутском, Осинском, Усть-Илимском районе и на озере Байкал размещены на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как сообщает 14 января 2018 года пресс-служба ведомства со ссылкой на главного госинспектора Иркутской области по маломерным судам Дмитрия Миронова, во многих местах подлёдной рыбалки лёд еще слишком тонкий, выходить на него крайне опасно. «В Иркутске это протока в районе населённого пункта Боково, “Квадраты” в нижнем бьефе плотины ГЭС на правом берегу реки Ангара и “теплые озера” у левого берега реки Ангары», — сказал он. — На озере Байкал в Ольхонском районе опасные места — вблизи мысов Улирба, Улан-Хада, Шида и в районе пролива Ольхонские ворота.

Спасатели просят жителей Иркутской области, среди которых зимняя рыбалка пользуется большой популярностью, соблюдать меры предосторожности:

— выходя на лед, внимательно осмотреться и избегать места с потемневшим мокрым снегом, обходить полыньи;.

— нести рыболовный ящик на одном плече, чтобы в случае необходимости его можно было легко скинуть;.

— не находиться на льду большими группами или не сверлить много лунок на небольшом участке;.

— не прыгать на льду, не бегать, не проверять прочность льда ударом ноги;.

— каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур длиной 12−15 м, на одном конце которого должен быть укреплен груз 400−500 грамм, а на другом — устроена петля, нож или другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае провала;.

— по окончанию рыбалки нужно оградить сделанные лунки, т.к. за ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, и его сложно заметить. Эти места представляют опасность для жизни пешеходов и самих рыбаков;.

— не заниматься подледной рыбалкой в нетрезвом виде. В состоянии алкогольного опьянения нарушается координация движений, снижается уровень реакции и уровень чувствительности, что может привести к обморожению.

В случае провала под лед спасатели советуют не паниковать, а аккуратно цепляться за кромку льда и пытаться выбираться в ту сторону, откуда человек шёл. Нужно опереться на край полыньи и медленно, ложась на живот, наползать на лед грудью. Для помощи подойдут острые предметы — нож, близлежащие палки или ветки.

Выбравшись на лёд, не нужно вставать на ноги и бежать — нужно перекатываться по льду до самого берега, а затем бежать, не останавливаясь. Когда человек окажется в теплом месте, ему нужно переодеться в сухую одежду и выпить горячего чая, а при охлаждении или обморожении — вызвать скорую помощь.

Увидевшему провалившегося под лёд человека, спасатели советуют действовать решительно и быстро. Помочь вытащить человека из воды могут любые подручные средства — палки, лыжи, ремни, веревки. Бросать их необходимо с расстояния не менее 3−4 м — ближе подходить опасно. Продвигаться по льду следует ползком, широко раскинув руки и ноги. После спасения пострадавшего надо переодеть в сухую одежду, напоить горячим чаем.

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