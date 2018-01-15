В Приморье тигр вышел к людям
В этот раз полосатый хищник показался у трассы в Шкотовском районе.
В этот раз полосатый хищник показался у трассы в Шкотовском районе.
Приморцам удалось запечатлеть на видео тигра, с любопытством наблюдающего за проезжающими мимо машинами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.
Оператора полосатый кот одарил серьезным взглядом, однако никаких агрессивных настроений при этом хищник не продемонстрировал.
Очевидцы оказались шокированы неожиданной встречей. «Он в трех метрах от нас!», — комментируют они происходящее.
Отметим, что выходящие к людям тигры, леопарды и другие хищные животные — не редкость для Приморья.
Не более месяца прошло с последней встречи приморцев с полосатыми хищниками. Тогда тигры были замечены сразу в двух районах Приморского края Партизанском и Михайловском.
Согласно последним данным 2017 года, популяция амурских тигров в Приморском крае насчитывает около 460 особей.