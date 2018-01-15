В Приморье тигр вышел к людям

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l5spCYbyHwo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Приморцам удалось запечатлеть на видео тигра, с любопытством наблюдающего за проезжающими мимо машинами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Оператора полосатый кот одарил серьезным взглядом, однако никаких агрессивных настроений при этом хищник не продемонстрировал.

Очевидцы оказались шокированы неожиданной встречей. «Он в трех метрах от нас!», — комментируют они происходящее.

Отметим, что выходящие к людям тигры, леопарды и другие хищные животные — не редкость для Приморья.

Не более месяца прошло с последней встречи приморцев с полосатыми хищниками. Тогда тигры были замечены сразу в двух районах Приморского края Партизанском и Михайловском.