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05:38 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье тигр вышел к людям

В этот раз полосатый хищник показался у трассы в Шкотовском районе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Приморцам удалось запечатлеть на видео тигра, с любопытством наблюдающего за проезжающими мимо машинами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Оператора полосатый кот одарил серьезным взглядом, однако никаких агрессивных настроений при этом хищник не продемонстрировал.

Очевидцы оказались шокированы неожиданной встречей. «Он в трех метрах от нас!», — комментируют они происходящее.

Отметим, что выходящие к людям тигры, леопарды и другие хищные животные — не редкость для Приморья.

Не более месяца прошло с последней встречи приморцев с полосатыми хищниками. Тогда тигры были замечены сразу в двух районах Приморского края Партизанском и Михайловском.

Согласно последним данным 2017 года, популяция амурских тигров в Приморском крае насчитывает около 460 особей.

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