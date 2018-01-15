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05:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутат Горсовета Владимиров вновь едет на зимнюю Олимпиаду

В этот раз как зритель.

Депутат Красноярского городского Совета и известный ресторатор Владимир Владимиров вновь отправится на зимние Олимпийские игры. На этот раз в корейский город Пхенчхан. И лишь как зритель.

В комментарии Sibnovosti.ru Владимиров заявил, что едет на вторую половину Игр. Летит через Хабаровск. А билеты на соревнования покупал в интернете.

«Въезд безвизовый. Лечу специально на вторую половину Олимпийских игр, когда проходит большинство финалов. Фирменный российский флаг возьму обязательно — как без него? Билеты покупал на сайте заранее, но надеюсь на какие-то виды приобрету уже на месте», — рассказал Владимиров.

Напомним, на прошлой зимней Олимпиаде в Сочи депутат принял участие в церемонии открытия — по стадиону он прошел во главе сборной Таджикистана с флагом этой страны. Подробности того проекта Владимирова стали известны лишь недавно. В эфире программы «Метро» на «Авторитетном радио» он заявил, что обошлось это почти в миллион рублей: он несколько лет спонсировал подготовку таджикского спортсмена. Кроме того, возможность проноса таджикского флага гражданином России лично согласовывалась президентом Таджикистана.

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