Депутат Горсовета Владимиров вновь едет на зимнюю Олимпиаду

Депутат Красноярского городского Совета и известный ресторатор Владимир Владимиров вновь отправится на зимние Олимпийские игры. На этот раз в корейский город Пхенчхан. И лишь как зритель.

В комментарии Sibnovosti.ru Владимиров заявил, что едет на вторую половину Игр. Летит через Хабаровск. А билеты на соревнования покупал в интернете.

«Въезд безвизовый. Лечу специально на вторую половину Олимпийских игр, когда проходит большинство финалов. Фирменный российский флаг возьму обязательно — как без него? Билеты покупал на сайте заранее, но надеюсь на какие-то виды приобрету уже на месте», — рассказал Владимиров.