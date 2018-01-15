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05:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Риме открылась фотовыставка «Окна Иркутска. Двери Венеции»

В проекте приняли участие более 60 фотографов из Сибири и Европы.

В Российском центре науки и культуры в Риме открылась фотовыставка «Окна Иркутска. Двери Венеции». Экспозиция включает в себя 1300 изображений, которые наглядно демонстрируют творческие связи двух стран. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

В проекте приняли участие более 60 фотографов из Сибири и Европы.

Российско-итальянский проект посвящен теме сохранения архитектурно-художественного наследия современных городов. В Иркутске элементом такого наследия являются деревянные окна, а в Венеции — двери.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Проект объединяет очень разные страны — Италию и Россию, но невероятно самобытные города — Венецию и Иркутск. Это взгляд многих людей на то, как они видят свой родной город, его красоту, его детали, передающие и сохраняющие веками накопленную энергетику», — прокомментировала руководитель Фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова.

Выставка в Риме будет работать до 18 января.

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