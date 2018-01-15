В Риме открылась фотовыставка «Окна Иркутска. Двери Венеции»
В проекте приняли участие более 60 фотографов из Сибири и Европы.
В проекте приняли участие более 60 фотографов из Сибири и Европы.
В Российском центре науки и культуры в Риме открылась фотовыставка «Окна Иркутска. Двери Венеции». Экспозиция включает в себя 1300 изображений, которые наглядно демонстрируют творческие связи двух стран. Об этом в субботу сообщили в
В проекте приняли участие более 60 фотографов из Сибири и Европы.
«Проект объединяет очень разные страны — Италию и Россию, но невероятно самобытные города — Венецию и Иркутск. Это взгляд многих людей на то, как они видят свой родной город, его красоту, его детали, передающие и сохраняющие веками накопленную энергетику», — прокомментировала руководитель Фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова.
Выставка в Риме будет работать до 18 января.