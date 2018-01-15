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05:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярская кинокомпания представила фильм про киднеппинг

В кино снялась и.о. министр культуры края и звезда ТНТ.

Красноярская кинокомпания «Мечта» сняла фильм о киднеппинге «Хочу морожное». Места съемок — гостиница «Красноярск», левобережная набережная и площадь у театра оперы и балета.

Смысл короткометражки прост: не оставлять детей одних, тем более в людных местах.

В картине снялась звезда ТНТ Марина Федункив, и.о. министра культуры края Елена Мироненко и первый секретарь тывинского регионального отделения КПРФ Роман Тамоев. По словам авторов фильма, его отметили на многих кинофестивалях за актуальность проблематики и художественный подход.

Кстати, весной этого года в прокат выйдет полнометражный фильм «Маняшино озеро», правда, точная дата выхода пока не известна. В съемках приняли участие актеры федерального уровня (например, Владимир Сычев, известный по роли Психа в сериале «Физрук»), а также местные звезды — к примеру, многократная чемпионка мира по скалолазанию Татьяна Руйга.

«У нас большие творческие планы. Мы уже начали работу над новой полнометражной картиной “Навстречу мечте”. Съемки уже прошли в Норвегии и в Красноярском крае. В фильме приняли участие актеры театра Пушкина, а также наш друг и партнер Владимир Сычев», — рассказал генеральный продюсер кинокомпании «Мечта» и депутат Законодательного собрания края Евгений Черных.

Напомним, первой работой красноярской кинокомпании стал фильм «Дороги», который вышел в финал международного конкурса «Кинотавр».

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