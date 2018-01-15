«Бабьи каши» открыли Святочную неделю во Владивостоке

«В праздник каш всяк с ложкой ходит — полный черпак семью не разгонит». 8 января горожане отметили русский народный праздник «Бабьи каши», посвященный повивальным бабкам и роженицам. Особо трепетно к старой традиции отнеслись работники центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера», где торжество было насыщено песнями, танцами и угощениями. Здесь этот праздник отмечают с 2005 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.