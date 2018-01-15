Крещенские морозы придут в Красноярск на три дня

Источник: Агентство «Москва»

В конце рабочей недели в Красноярск придет морозная погода.

По прогнозу портала Gismeteo.ru, почти всю предстоящую рабочую неделю в краевом центре будет идти снег. Сильный западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 11 до 20 метров в секунду.

В понедельник днем столбики термометров покажут около -16 °С, а к вечеру температура воздуха опустится до -20 °С. Во вторник в город придет краткосрочное потепление — воздух днем прогреется до -12 °С, в темное время суток будет -9.. -11 °С. Среда станет самым теплым днем недели — утренние -9 °С сменят дневные -5.. -7 °С.

В четверг 18 января температура начнет резко падать и к концу дня опустится до -26 °С.

Крещение, 19 января, будет морозным — -30 °С утром, -26 °С днем и -31.. -38 °С в ночное время.