Крещенские морозы придут в Красноярск на три дня
Перепад температур в
Перепад температур в
В конце рабочей недели в Красноярск придет морозная погода.
По прогнозу портала Gismeteo.ru, почти всю предстоящую рабочую неделю в краевом центре будет идти снег. Сильный западный и
В понедельник днем столбики термометров покажут около -16 °С, а к вечеру температура воздуха опустится до -20 °С. Во вторник в город придет краткосрочное потепление — воздух днем прогреется до -12 °С, в темное время суток будет -9.. -11 °С. Среда станет самым теплым днем недели — утренние -9 °С сменят дневные -5.. -7 °С.
В четверг 18 января температура начнет резко падать и к концу дня опустится до -26 °С.
Крещение, 19 января, будет морозным — -30 °С утром, -26 °С днем и -31.. -38 °С в ночное время.
На выходных мороз не отступит. Осадков синоптики не прогнозируют, а обещают солнечную погоду. Ветер стихнет. 20 января столбики термометров будут показывать около -34.. -37 °С, а в последний день недели -35.. -39 °С.