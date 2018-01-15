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06:10 (мск), источник: Newslab.ru

Крещенские морозы придут в Красноярск на три дня

Перепад температур в среду-четверг составит почти 20 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -5° 45% 777 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Агентство «Москва»

В конце рабочей недели в Красноярск придет морозная погода.

По прогнозу портала Gismeteo.ru, почти всю предстоящую рабочую неделю в краевом центре будет идти снег. Сильный западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 11 до 20 метров в секунду.

В понедельник днем столбики термометров покажут около -16 °С, а к вечеру температура воздуха опустится до -20 °С. Во вторник в город придет краткосрочное потепление — воздух днем прогреется до -12 °С, в темное время суток будет -9.. -11 °С. Среда станет самым теплым днем недели — утренние -9 °С сменят дневные -5.. -7 °С.

В четверг 18 января температура начнет резко падать и к концу дня опустится до -26 °С.

Крещение, 19 января, будет морозным — -30 °С утром, -26 °С днем и -31.. -38 °С в ночное время.

На выходных мороз не отступит. Осадков синоптики не прогнозируют, а обещают солнечную погоду. Ветер стихнет. 20 января столбики термометров будут показывать около -34.. -37 °С, а в последний день недели -35.. -39 °С.

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