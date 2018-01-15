Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Как портативные молокоотсосы меняют жизнь кормящих мам
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
ЕС подал иск за непроданную свинину. Какой ответ готовит Россия Ущерб европейцы оценили примерно в 1,4 млрд евро
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
Сирийская армия угостила боевиков «Малютками» - СМИ
Нацгвардия Украины разгромила лицей под Одессой
Камни британской короны во время войны прятали в банке от печенья
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
СМИ: Украина отдаст свой ракетный комплекс другой стране
Экс-депутат Рады о простом решении по Донбассу
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
06:11 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске врач уволилась из-за видео с корпоратива с танцем живота

КРАСНОЯРСК, 15 янв — РИА Новости. Заведующая отделением красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) уволилась по собственному желанию после обнародования видеозаписи с празднованием новогоднего корпоратива в стенах медучреждения, сообщил в понедельник РИА Новости представитель больницы Андрей Любченко.


Ранее местные СМИ опубликовали видеозапись, где медики отмечают Новый год в стенах больницы в конце декабря 2017 года. На записи женщины танцуют танец живота под музыку. В БСМП пояснили, что тем самым был нарушен запрет главного врача на проведение подобных мероприятий.

«Заведующая написала заявление по собственному желанию, после того как узнала, что этот случай получил огласку. Оно подписано. Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор», — сказал Любченко.

Ранее в интернете появилось видео, на котором показано, что врачи Рязанского областного кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Минздрав Рязанской области сообщил, что провел проверку, по результатам которой главврач учреждения получил выговор, а двое медиков из руководящего состава были уволены.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярске врач уволилась из-за видео с корпоратива с танцем живота
В ДТП в Красноярском крае погибли два человека
В КПРФ отреагировали на заявление Путина о коммунизме
Клинцевич: США ищут причины, чтобы не уходить из Сирии
Французская полиция задержала бизнесмена по делу Керимова
Трамп не допускал оскорблений в адрес стран третьего мира
Глава Союза журналистов Москвы дал совет главе СКР
Лидер Афганистана: без поддержки США мы не продержимся и полгода
РАН: цены на нефть в ближайшие три года будут постепенно расти
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу Пять гоночных дней этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге принесли российской команде единственную награду
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
9 звездных мужчин, у которых есть комплексы по поводу собственного тела Мужчины садятся на жесткие диеты, втягивают живот перед камерой и решаются на пластику – и все ради того, чтобы забыть о своих комплексах, связанных с внешним видом.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь