В Красноярске врач уволилась из-за видео с корпоратива с танцем живота



Ранее местные СМИ опубликовали видеозапись, где медики отмечают Новый год в стенах больницы в конце декабря 2017 года. На записи женщины танцуют танец живота под музыку. В БСМП пояснили, что тем самым был нарушен запрет главного врача на проведение подобных мероприятий.

«Заведующая написала заявление по собственному желанию, после того как узнала, что этот случай получил огласку. Оно подписано. Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор», — сказал Любченко.