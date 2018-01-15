Преступностью в транспорте на Дальнем Востоке займется серьезный человек

Усманов Рафаил Рафаилович родился в 1972 году, в городе Троицке Челябинской области. В 1994 году окончил Челябинский государственный технический университет, в 2002 году Челябинский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году. Около 20 лет занимал различные должности в органах предварительного следствия.