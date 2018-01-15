Преступностью в транспорте на Дальнем Востоке займется серьезный человек
Приказом МВД России на должность заместителя начальника управления на транспорте МВД
Приказом МВД России на должность заместителя начальника управления на транспорте МВД
Усманов Рафаил Рафаилович родился в 1972 году, в городе Троицке Челябинской области. В 1994 году окончил Челябинский государственный технический университет, в 2002 году Челябинский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1998 году. Около 20 лет занимал различные должности в органах предварительного следствия.
С 2012 по 2017 годы возглавлял следственное управление
Награждён ведомственными наградами. Женат, воспитывает сына.
Михаил Грач.