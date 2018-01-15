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17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Анфиса Чехова в Сочи устроила фотосессию с дельфинами

После того, как Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном перебралась из морозной Москвы на Черноморское побережье, ее Instagram каждый день пестрит новыми фото и видео.

Напомним, в Сочи известная телеведущая проведет до апреля. Как выяснилось, звезда стала ведущей нового сезона популярного реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» — съемки как раз проходят на курорте.

Между работой Анфиса Чехова в гостинице с сыном не засиживается. Вместе с Соломоном они постоянно гуляют по набережной, ходят в зоопарк и поднимаются на заснеженные вершины Красной Поляны. А накануне звездное семейство отправилось в местный дельфинарий.

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— Солик впервые увидел живых дельфинов и белух, — поделилась эмоциями Анфиса Чехова. — Мне очень понравилось, что в дельфинарий никогда не берут диких дельфинов, с воли. Говорят, что они очень скучают по морю и грустно смотрят в окно. Поэтому все здешние обитатели уже родились в дельфинарии и очень комфортно себя чувствуют в артистической среде.

Поплавать с дельфинами Чехова и ее сын не остались — Соломон, как оказалось, сейчас болеет. Но в скором времени семья хочет вернуться и нырнуть к ним в бассейн.

— А пока насладились крутым шоу и нежными дельфиньими обнимашками на берегу, — подписала снимки знаменитость.

Сразу после фотосессии в с дельфинами телеведущая с сыном отправилась в зоопарк.

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— Здесь много довольно редких животных: забавных обезьян, рептилий. Есть и домашние животные, которых можно гладить и кормить, — рассказала телеведущая. — Но Солик больше всего любит рептилий. Змейки, крокодилы, ящеры. А я запала на эту мини-обезьянку Мармозетку. Подумала было и себе такую завести, но перспектива кормить ее экзотическими насекомыми несколько умерила мой пыл.

Позже подписчикам звезда призналась, что еще никогда не получала столько удовольствия от экскурсии.

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