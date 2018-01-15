Анфиса Чехова в Сочи устроила фотосессию с дельфинами

Напомним, в Сочи известная телеведущая проведет до апреля. Как выяснилось, звезда стала ведущей нового сезона популярного реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» — съемки как раз проходят на курорте.

Между работой Анфиса Чехова в гостинице с сыном не засиживается. Вместе с Соломоном они постоянно гуляют по набережной, ходят в зоопарк и поднимаются на заснеженные вершины Красной Поляны. А накануне звездное семейство отправилось в местный дельфинарий.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd4H73aHcuW/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd4H73aHcuW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вчера мы с Соломоном были в Сочинском дельфинарии @delfin_sochi , что в парке «Ривьера». В таком восторге остались? Солик впервые увидел живых Дельфинов и Белух. А мне очень понравилось, что в дельфинарий никогда не берут диких дельфинов, с воли. Говорят, что они очень скучают по морю и грустно смотрят в окно?? Поэтому все здешние дельфины уже родились в Дельфинарии, и очень комфортно себя чувствуют в артистической дельфиньей среде))) Поплавать с ними мы не остались, потому что Солик сопливит слегка. Но в скором времени вернемся и занырнем к дельфинам в бассейн) А пока насладились крутым шоу-дельфинов и нежными дельфиньими обнимашками на берегу❤️ #ДельфинарийСочи</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/achekhova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anfisa Chekhova</a> (@achekhova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-13T04:53:29+00:00">Янв 12, 2018 at 8:53 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Солик впервые увидел живых дельфинов и белух, — поделилась эмоциями Анфиса Чехова. — Мне очень понравилось, что в дельфинарий никогда не берут диких дельфинов, с воли. Говорят, что они очень скучают по морю и грустно смотрят в окно. Поэтому все здешние обитатели уже родились в дельфинарии и очень комфортно себя чувствуют в артистической среде.

Поплавать с дельфинами Чехова и ее сын не остались — Соломон, как оказалось, сейчас болеет. Но в скором времени семья хочет вернуться и нырнуть к ним в бассейн.

— А пока насладились крутым шоу и нежными дельфиньими обнимашками на берегу, — подписала снимки знаменитость.

Сразу после фотосессии в с дельфинами телеведущая с сыном отправилась в зоопарк.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bd4Qit0HhHu/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bd4Qit0HhHu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">А еще, в здании Сочинского Дельфинария есть очень приятный зоопарк, где много довольно редких животных, забавных обезьян, рептилий, и домашние животные, которых можно гладить и кормить))) Но Солик больше всего любит рептилий. Змейки, крокодилы, ящеры)) А я запала на эту мини обезьянку Мармозетку. Подумала было и себе такую завести, но перспектива кормить её экзотическими насекомыми, несколько умерила мой пыл?? Так же мы посетили пингвинарий и сад бабочек. В общем, столько удовольствий в одном пространстве...никогда такого не встречала! Будете в Сочи, особенно с детьми, настоятельно рекомендую зайти в #ДельфинарийСочи ! Общение с животными, одинаково полезно и приятно как детям, так и животным! Заряд хороших эмоций на пол года вперед! Спасибо @dava23 за такую теплейшую экскурсию??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/achekhova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anfisa Chekhova</a> (@achekhova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-13T06:08:42+00:00">Янв 12, 2018 at 10:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Здесь много довольно редких животных: забавных обезьян, рептилий. Есть и домашние животные, которых можно гладить и кормить, — рассказала телеведущая. — Но Солик больше всего любит рептилий. Змейки, крокодилы, ящеры. А я запала на эту мини-обезьянку Мармозетку. Подумала было и себе такую завести, но перспектива кормить ее экзотическими насекомыми несколько умерила мой пыл.