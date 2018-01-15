Анфиса Чехова в Сочи устроила фотосессию с дельфинами
После того, как Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном перебралась из морозной Москвы на Черноморское побережье, ее Instagram каждый день пестрит новыми фото и видео.
После того, как Анфиса Чехова вместе с сыном Соломоном перебралась из морозной Москвы на Черноморское побережье, ее Instagram каждый день пестрит новыми фото и видео.
Напомним, в Сочи известная телеведущая проведет до апреля. Как выяснилось, звезда стала ведущей нового сезона популярного
Между работой Анфиса Чехова в гостинице с сыном не засиживается. Вместе с Соломоном они постоянно гуляют по набережной, ходят в зоопарк и поднимаются на заснеженные вершины Красной Поляны. А накануне звездное семейство отправилось в местный дельфинарий.
— Солик впервые увидел живых дельфинов и белух, — поделилась эмоциями Анфиса Чехова. — Мне очень понравилось, что в дельфинарий никогда не берут диких дельфинов, с воли. Говорят, что они очень скучают по морю и грустно смотрят в окно. Поэтому все здешние обитатели уже родились в дельфинарии и очень комфортно себя чувствуют в артистической среде.
Поплавать с дельфинами Чехова и ее сын не остались — Соломон, как оказалось, сейчас болеет. Но в скором времени семья хочет вернуться и нырнуть к ним в бассейн.
— А пока насладились крутым шоу и нежными дельфиньими обнимашками на берегу, — подписала снимки знаменитость.
Сразу после фотосессии в с дельфинами телеведущая с сыном отправилась в зоопарк.
— Здесь много довольно редких животных: забавных обезьян, рептилий. Есть и домашние животные, которых можно гладить и кормить, — рассказала телеведущая. — Но Солик больше всего любит рептилий. Змейки, крокодилы, ящеры. А я запала на эту
Позже подписчикам звезда призналась, что еще никогда не получала столько удовольствия от экскурсии.