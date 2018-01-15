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18:16 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание

В волгоградский регион пришли настоящие крещенские морозы. Жители и гости города в социальных сетях активно делятся красивыми зимними фотографиями, а вот волгоградские службы жизнеобеспечения из-за морозов работают в усиленном режиме.

15 января глава региона Андрей Бочаров провел оперативное совещание, он поставил задачу обеспечить бесперебойную работу всех профильных служб.

Губернатор также поручил принять дополнительные меры по обеспечению безопасности учебных заведений и объектов социальной направленности. Андрей Бочаров поставил задачу обеспечить поддержание необходимого запаса лекарственных средств в аптечных и медицинских учреждениях, усилить профилактическую и информационно-разъяснительную работу среди населения. Медработникам по поручению Андрея Бочарова рекомендовано быть в готовности, чтобы развернуть дополнительный коечный фонд.

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