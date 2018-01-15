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18:36 (мск), источник: РИА Новости

Психологи рассказали, как лайки в соцсетях могут испортить отношения

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Британский психолог Мартин Графф из университета Южного Уэльса в Кардиффе рассказал газете Daily Telegraph, какие негативные последствия могут оказать на романтические отношения так называемые микро-измены с помощью социальных сетей.

Источник: РИА Новости

Микро-изменами все чаще описывают «серую зону» между дружбой и полноценной изменой. В Urban Dictionaries есть такое определение: «когда кто-то изменяет своему партнеру, но только чуть-чуть».

Графф объяснил, какие действия могут считаться микро-изменой в социальных сетях.

Это может быть что-то очень простое — например, регулярно лайкать чьи-то посты в Instagram или комментировать чью-то страницу в Facebook.
Мартин Графф
Британский психолог
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Среди других примеров — просмотр страниц своих бывших партнеров, привычка слать кому-то, кто не является вашим партнером, эмодзи в виде сердечек или цветочков, необходимость постоянно проверять чей-то Instagram и другие подобные действия.

«С точки зрения истории человеческого общения и отношений это нечто совершенно новое», — говорит Графф. По его словам, исследования четко показывают, что по мере того, как люди стали чаще пользоваться социальными сетями, это стало сопровождаться и увеличением количества ссор у пар в связи с этим.

Графф обратил внимание еще на один нюанс, связанный с общением в социальных сетях: теперь за действиями партнера следить гораздо проще, чем раньше. «На сайтах типа Facebook или Instagram для того, чтобы порыться в них, особых усилий не надо», — пояснил психолог.

Ранее о микро-изменах рассуждала австралийский психолог Мелани Шиллинг. В интервью Huffington Post она объяснила, как понять, что партнер совершает подобные действия.

По ее словам, ключевым моментом является секретность: если, например, человек скрывает какой-то чат, когда его партнер заходит в комнату, на это точно стоит обратить внимание.

Она отметила, что такие моменты стоит обсуждать со своим партнером, но быть при этом «объективным и рациональным», а не «субъективным и эмоциональным».

Шиллинг также отметила, как подобное поведение может повлиять на отношение.

Позволяя микро-изменам продолжаться, вы создаете модель отношений, которая негативно сказывается на вас и позволяет вашему партнеру получить свой кусок пирога.
Мелани Шиллинг
Австралийский психолог
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