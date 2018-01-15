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18:19 (мск), источник: Клопс.ru

На Куршской косе на месяц закрывается «Визит-центр»

На Куршской косе с 22 января по 21 февраля будет закрыт музейный комплекс «Визит-центр». Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Закрытие вызвано техническими причинами. С 21 февраля «Визит-центр» будет работать по графику с 9:00 до 17:00. Выходными до конца апреля будут понедельник и вторник.

Музейный комплекс посвящён истории нацпарка «Куршская коса». Там же располагаются Музей русских суеверий, музей под открытым небом «Древняя Самбия», проходят мастер-классы и стартуют пешеходные и водные прогулки.

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