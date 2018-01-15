На Куршской косе на месяц закрывается «Визит-центр»
На Куршской косе с 22 января по 21 февраля будет закрыт музейный комплекс «Визит-центр». Об этом сообщает
На Куршской косе с 22 января по 21 февраля будет закрыт музейный комплекс «Визит-центр». Об этом сообщает
Закрытие вызвано техническими причинами. С 21 февраля «Визит-центр» будет работать по графику с 9:00 до 17:00. Выходными до конца апреля будут понедельник и вторник.
Музейный комплекс посвящён истории нацпарка «Куршская коса». Там же располагаются Музей русских суеверий, музей под открытым небом «Древняя Самбия», проходят