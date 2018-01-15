Кубанцев обследуют на онкологию
В рамках профилактической акции «Онкопоиск в каждый дом» минздрав Кубани проведет обследование жителей отдаленных поселков, хуторов и станиц региона.
В рамках профилактической акции «Онкопоиск в каждый дом» минздрав Кубани проведет обследование жителей отдаленных поселков, хуторов и станиц региона.
Кубанцев осмотрят
Врачи Краевого клинического онкологического диспансера уже провели пять пилотных выездов в небольшие населенные пункты Абинского района. Обследовано около 1 000 человек, выявлен 91 случай патологии, из них у 39 человек определены признаки злокачественных опухолей.
По итогам акции краевой минздрав ожидает снижение процента запущенности заболеваний и рост процента диагностики онкозаболеваний на ранних стадиях, что позволит успешно лечить людей и снизит смертность от онкопатологий.
Мы понимаем, что у жителей отдаленных от краевой столицы сел, хуторов, станиц не всегда есть возможность полноценно обследоваться. Рак — это серьезное заболевание, которое надо вовремя выявить и лечить. Поэтому основная цель новой акции — сделать диагностику максимально доступной для всех людей, независимо от места проживания. Планируется, что краевые специалисты до конца года посетят самые нуждающиеся в таком, передвижном, виде исследования районы. — Евгений Филиппов, министр здравоохранения Краснодарского