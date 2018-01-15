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18:10 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубанцев обследуют на онкологию

В рамках профилактической акции «Онкопоиск в каждый дом» минздрав Кубани проведет обследование жителей отдаленных поселков, хуторов и станиц региона.

Кубанцев осмотрят врач-маммолог, онколог общего профиля, онкогинеколог, врач ультразвуковой диагностики и рентген-лаборант. Специалисты привезут с собой все необходимое для первичного осмотра оборудование — передвижной маммографический комплекс и аппарат для УЗИ-диагностики.

Врачи Краевого клинического онкологического диспансера уже провели пять пилотных выездов в небольшие населенные пункты Абинского района. Обследовано около 1 000 человек, выявлен 91 случай патологии, из них у 39 человек определены признаки злокачественных опухолей.

По итогам акции краевой минздрав ожидает снижение процента запущенности заболеваний и рост процента диагностики онкозаболеваний на ранних стадиях, что позволит успешно лечить людей и снизит смертность от онкопатологий.

Мы понимаем, что у жителей отдаленных от краевой столицы сел, хуторов, станиц не всегда есть возможность полноценно обследоваться. Рак — это серьезное заболевание, которое надо вовремя выявить и лечить. Поэтому основная цель новой акции — сделать диагностику максимально доступной для всех людей, независимо от места проживания. Планируется, что краевые специалисты до конца года посетят самые нуждающиеся в таком, передвижном, виде исследования районы. — Евгений Филиппов, министр здравоохранения Краснодарского краяПресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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