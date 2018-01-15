Кубанцев обследуют на онкологию

Кубанцев осмотрят врач-маммолог, онколог общего профиля, онкогинеколог, врач ультразвуковой диагностики и рентген-лаборант. Специалисты привезут с собой все необходимое для первичного осмотра оборудование — передвижной маммографический комплекс и аппарат для УЗИ-диагностики.

Врачи Краевого клинического онкологического диспансера уже провели пять пилотных выездов в небольшие населенные пункты Абинского района. Обследовано около 1 000 человек, выявлен 91 случай патологии, из них у 39 человек определены признаки злокачественных опухолей.

По итогам акции краевой минздрав ожидает снижение процента запущенности заболеваний и рост процента диагностики онкозаболеваний на ранних стадиях, что позволит успешно лечить людей и снизит смертность от онкопатологий.