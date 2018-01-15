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18:32 (мск), источник: Tengrinews

Изъятие «Дюфастона» из аптеки разъяснили в Минздраве

Руководитель столичного департамента Комитета фармации Министерства здравоохранения Казахстана Айжамал Батралиева прокомментировала факт продажи незарегистрированного на территории Республики Казахстан лекарственного препарата «Дюфастон» в одной из столичных аптек корреспонденту Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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«У нас это был единичный случай. Женщина купила одну упаковку. Она обратилась к нам с обращением, мы пошли с проверкой, подняли документы, откуда препарат, откуда получатели. С оптовых фирм не получали, потому накладные поднимали, смотрели приход. Если бы был от оптовой компании, была бы дальше накладная. Потом, когда руководитель (аптеки — прим. автора) проверял, оказалось, это сама фармацевт», — разъяснила Айжамал Батралиева.

По ее словам, фармацевт приобрела пачку препарата нарочно и поставила на реализацию.

«Допустим, вы съездили в Россию и заболели, купили там две упаковки. Одну выпили, потом другую может кто-то попросил продать», — добавила Айжамал Батралиева.

Она подчеркнула, что «о партии препарата не может быть и речи». Сам препарат «Дюфастон», по ее словам, в Казахстане продается от разных производителей.

«Их же много от разных производителей лекарственных средств, как и аспирина. Лекарственные средства должны быть обязательно зарегистрированные в РК, это дает право на реализацию согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения. На упаковках всегда написан номер регистрационного удостоверения. Если “Дюфастон” зарегистрирован, значит, он разрешен», — отметила Айжамал Батралиева.

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Отмечается, что все лекарственные препараты должны быть зарегистрированы, то есть внесены в государственный реестр. Любое физическое лицо может зайти на сайт, открыть госреестр и проверить подлинность.

Ранее стало известно, что «Дюфастон» конфисковали из аптеки в Астане. Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Астане установил факт продажи незарегистрированного на территории Республики Казахстан лекарственного препарата «Дюфастон» в одной из столичных аптек.

Согласно инструкции к применению, Дюфостон (Международное непатентованное название «Дидрогестерон») назначается при нарушении менструального цикла, эндометриозе, дисменореи, бесплодии вследствие лютеиновой недостаточности, угрожающем аборте по причине недостаточности прогестерона и других гинекологических показаниях.

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