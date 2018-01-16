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18:53 (мск), источник: N + 1

Уроки на свежем воздухе сделали детей внимательнее в классе

Проведение урока на свежем воздухе может повысить продуктивность дальнейшей работы в классе. Это выяснили американские ученые, которые в течение 10 недель наблюдали за поведением третьеклассников после уроков на улице и в помещении, сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology.

Источник: Reuters

Ряд работ указывает на пользу свежего воздуха для повышения концентрации внимания и эффективности обучения детей: причем эффективны как частые прогулки и занятия на свежем воздухе, так и большая концентрация деревьев недалеко от школы. Тем не менее, концентрация внимания учеников (и, соответственно, их продуктивность и общего качества урока) может снизиться, если ученики расценят времяпрепровождение на улице как отдых.

В новой работе исследователи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне под руководством Милберта Пеннера (Milbert L. Penner), решили проверить, как занятия на свежем воздухе влияют на дальнейшую продуктивность учеников в классе. Для этого они провели серию мини-экспериментов, в ходе которого наблюдали за поведением третьеклассников (детей в возрасте от 9 до 10 лет) после сорокаминутного урока либо в парке, либо в классе. Всего таких экспериментов было 20: они проходили в двух разных группах учеников под руководством двух учителей, покрывали различные темы и занимали период в 10 недель. Стоит отметить, что урок на природе занимал чуть меньше времени, чем урок в классе: из 40 минут, которые обычно идет урок в американской школе, 10 были посвящены прогулке до и из парка.

Продуктивность и качество дальнейшего урока были измерены в соответствии с оценкой учителей и учеников, а также количества «прерываний» (случаев, когда учителю необходимо было прервать объяснение темы, чтобы заново привлечь внимание кого-либо из учеников) и независимых оценок, данных по фотографиям класса во время занятия. Оценка покрывала первые 20 минут от следующего урока.

Исследователи обнаружили, что общая оценка продуктивности работы существенно (p < 0,05) зависела от того, где был проведен предыдущий урок — на улице или в классе.

Вероятность того, что общая оценка эффективности работы будет выше после урока на природе, чем после урока в классе, составила 81 процент.

Занятия на природе, таким образом, оказались эффективным способом повышения концентрации внимания при дальнейшем обучении: исследователи отмечают, что учителям удавалось удерживать внимание учеников почти в два раз дольше (то есть без прерываний) после занятия на природе, чем после такого же занятия в классе. Так как урок на свежем воздухе значимо не отличался от соответствующего ему контрольного урока в классе ни по одному из других параметров (количество учеников, учитель, тема урока), разница в концентрации внимания может быть объяснена только местом. Кроме того, этот эффект наблюдался в течение всех десяти недель и в обеих группах учеников. В дальнейшем этот эффект, однако, стоит изучить на большей выборке, среди детей других возрастов и культур, а также при разных подходящих погодных условиях.

Помимо продуктивности учеников психологи также исследуют факторы, влияющие на их поведение. Например, хорошие отношения между учителями и учениками ведут к снижению агрессивности последних.

Елизавета Ивтушок.

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