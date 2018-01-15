В трех регионах Крыма 16 человек заболели корью
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Шестнадцать подтвержденных случаев кори зафиксировано в трех регионах Крыма, сообщает крымское управление Роспотребнадзора.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Шестнадцать подтвержденных случаев кори зафиксировано в трех регионах Крыма, сообщает крымское управление Роспотребнадзора.
«Согласно данным ежедневного мониторинга, по состоянию на
Случаи зарегистрированы в Симферополе, Евпатории и Сакском районе.
«Межрегиональным управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на предотвращение распространения коревой инфекции среди населения», — отметили в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации с корью на Украине и в других европейских странах. По информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), в Европейском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. За
Ведомство отмечало, что за одиннадцать месяцев 2017 года на Украине было зарегистрировано 3,38 тысячи случаев заболеваний корью.