Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Гниды, Нежданы и Страхоты: как называли детей славяне
Королева Англии сообщила о короне, в которой боялась сломать шею
Ирина Безрукова высказалась о сексуальных домогательствах
Не учебная тревога: что делать в случае ракетного удара?Как действовать, если вражеская ракета летит в сторону вашей страны, и у вас есть всего несколько минут, чтобы добежать до укрытия
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
СМИ: бойцы украинской Нацгвардии разгромили лицей под Одессой
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
Ирина Безрукова высказалась о сексуальных домогательствах
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
8Взрыв магазина в Петербурге
17:36 (мск), источник: РИА Новости

В трех регионах Крыма 16 человек заболели корью

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Шестнадцать подтвержденных случаев кори зафиксировано в трех регионах Крыма, сообщает крымское управление Роспотребнадзора.

«Согласно данным ежедневного мониторинга, по состоянию на 12.01.2018 года, на территории республики зарегистрировано 16 лабораторно подтвержденных случаев кори, (0,8 на 100 тысяч населения), в основном у не привитых против данной нозологии лиц», — говорится в сообщении.

Случаи зарегистрированы в Симферополе, Евпатории и Сакском районе.

«Межрегиональным управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на предотвращение распространения коревой инфекции среди населения», — отметили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации с корью на Украине и в других европейских странах. По информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), в Европейском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. За январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года, наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.

Ведомство отмечало, что за одиннадцать месяцев 2017 года на Украине было зарегистрировано 3,38 тысячи случаев заболеваний корью.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Названы причины поножовщины в пермской школе
'Вон с пляжа': россияне и украинцы схлестнулись за рубежом
В результате нападения в пермской школе пострадали 15 человек
УФСИН взяла ответственность за гибель топ-менеджера «Роскосмоса»
Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018
Кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума
Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
«Яхту Сталина» выставили на продажу за 20 миллионов рублей
Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Пхенчхан без Бьорндалена: жестоко, но справедливо Не стоит обижаться на решение тренеров сборной Норвегии не включать в заявку на Игры-2018 43-летнего Оле Эйнара Бьорндалена
Авто
Infiniti показал «просто красивый автомобиль» Знаете, как в «Инфинити» решили назвать новый стиль, который реализован в концепте под названием Q Inspiration
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Нападение в пермской школе: обобщение В результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь