В трех регионах Крыма 16 человек заболели корью

«Согласно данным ежедневного мониторинга, по состоянию на 12.01.2018 года, на территории республики зарегистрировано 16 лабораторно подтвержденных случаев кори, (0,8 на 100 тысяч населения), в основном у не привитых против данной нозологии лиц», — говорится в сообщении.

Случаи зарегистрированы в Симферополе, Евпатории и Сакском районе.

«Межрегиональным управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, направленный на предотвращение распространения коревой инфекции среди населения», — отметили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации с корью на Украине и в других европейских странах. По информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), в Европейском регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори. За январь-октябрь прошлого года в странах Европы заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года, наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.