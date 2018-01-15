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17:59 (мск), источник: РИА Крым

Злоумышленники оставили часть Белогорского района без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. Белогорск и семь близлежащих населенных пунктов оказались обесточенными из-за действий злоумышленников. Как сообщает пресс-служба «Крымэнерго», ночью неизвестные подпилили дерево, которое упало на опору и повредило провода.

Источник: РИА "Новости"


«На отпайке к ТП 126 обнаружено упавшее дерево, подпиленное сторонними лицами, в результате чего погнута траверса железобетонной опоры № 48, оборван провод в пролете опор № 47−48. Прибывшая на место полиция подтвердила факт умышленного подпила. Требуется срочный ремонт опоры», — рассказали в пресс-службе.

В результате инцидента без энергоснабжения остались Белогорск (частично), а также села Чернополье, Ульяновка, Кизиловка, Черимисовка, Горленко, Красна Слобода, Поворотное Белогорского района.

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