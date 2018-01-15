Злоумышленники оставили часть Белогорского района без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. Белогорск и семь близлежащих населенных пунктов оказались обесточенными
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. Белогорск и семь близлежащих населенных пунктов оказались обесточенными
«На отпайке к ТП 126 обнаружено упавшее дерево, подпиленное сторонними лицами, в результате чего погнута траверса железобетонной опоры № 48, оборван провод в пролете опор № 47−48. Прибывшая на место полиция подтвердила факт умышленного подпила. Требуется срочный ремонт опоры», — рассказали в
В результате инцидента без энергоснабжения остались Белогорск (частично), а также села Чернополье, Ульяновка, Кизиловка, Черимисовка, Горленко, Красна Слобода, Поворотное Белогорского района.