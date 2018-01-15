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17:59 (мск), источник: Zakon.kz

В Bek Air извинились за разбитый багаж Ерлана Кокеева

Авиакомпания Bek Air на официальной страничке в Instagram принесла свои извинения за порчу имущества музыканта Ерлана Кокеева, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
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«Багаж был поврежден при погрузке в аэропорту наземными службами. Данный факт зафиксирован в багажной ведомости», — заявили в авиакомпании.

В Bek Air отметили, что аэропорт оказывает авиакомпании услуги по обработке багажа на возмездной основе.

«В связи с этим обстоятельства порчи имущества пассажира будут обязательно выяснены», — заявили в авиакомпании.

Напомним, музыкант Ерлан Кокеев заявил, что намерен судиться с авиакомпанией Bek Air. По прилете в аэропорт Алматы он получил поврежденные дорогие музыкальные инструменты.

При этом Кокеев подчеркивал, что дорогие разбитые инструменты им просто выкатили и не принесли извинения. После чего музыканты потребовали представителей компании Bek Air, которых не оказалось на месте.

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