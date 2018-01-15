В Bek Air извинились за разбитый багаж Ерлана Кокеева
Авиакомпания Bek Air на официальной страничке в Instagram принесла свои извинения за порчу имущества музыканта Ерлана Кокеева, сообщает Zakon.kz.
Авиакомпания Bek Air на официальной страничке в Instagram принесла свои извинения за порчу имущества музыканта Ерлана Кокеева, сообщает Zakon.kz.
«Багаж был поврежден при погрузке в аэропорту наземными службами. Данный факт зафиксирован в багажной ведомости», — заявили в авиакомпании.
В Bek Air отметили, что аэропорт оказывает авиакомпании услуги по обработке багажа на возмездной основе.
«В связи с этим обстоятельства порчи имущества пассажира будут обязательно выяснены», — заявили в авиакомпании.
Напомним, музыкант Ерлан Кокеев заявил, что намерен судиться с авиакомпанией Bek Air. По прилете в аэропорт Алматы он получил поврежденные дорогие музыкальные инструменты.
При этом Кокеев подчеркивал, что дорогие разбитые инструменты им просто выкатили и не принесли извинения. После чего музыканты потребовали представителей компании Bek Air, которых не оказалось на месте.