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18:08 (мск), источник: Новый Калининград

Мэрия Калининграда назвала места для Крещенского купания

Администрация Калининграда перечислила специально оборудованные места для Крещенского купания на территории города, сообщили в понедельник корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе мэрии.

Источник: Новый Калининград

Так, окунаться можно будет 18 января с 22:00 на территории храма преподобного Герасима Болдинского на ул. Колхозная, 41; c 19:30 возле Свято-Никольского женского монастыря на ул. Тенистая аллея, 39Б; с 12.00 до 01.00 у храма преподобного Сергия Радонежского на пл. Калинина, 2.

Напомним, Роспотребнадзор предупреждает о возможных негативных последствиях после Крещенского купания при определённых проблемах со здоровьем.

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