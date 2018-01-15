Мэрия Калининграда назвала места для Крещенского купания

Так, окунаться можно будет 18 января с 22:00 на территории храма преподобного Герасима Болдинского на ул. Колхозная, 41; c 19:30 возле Свято-Никольского женского монастыря на ул. Тенистая аллея, 39Б; с 12.00 до 01.00 у храма преподобного Сергия Радонежского на пл. Калинина, 2.