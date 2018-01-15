Мэрия Калининграда назвала места для Крещенского купания
Администрация Калининграда перечислила специально оборудованные места для Крещенского купания на территории города, сообщили в понедельник корреспонденту «Нового Калининграда» в
Администрация Калининграда перечислила специально оборудованные места для Крещенского купания на территории города, сообщили в понедельник корреспонденту «Нового Калининграда» в
Так, окунаться можно будет 18 января с 22:00 на территории храма преподобного Герасима Болдинского на ул. Колхозная, 41; c 19:30 возле
Напомним, Роспотребнадзор предупреждает о возможных негативных последствиях после Крещенского купания при определённых проблемах со здоровьем.