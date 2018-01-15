Новый случай «свиного» гриппа зарегистрировали в Петербурге

Всего с начала сезона заболеваемости в Боткинскую больницу было госпитализировано 1287 человек. С 8 по 14 января заболеваемость вирусными заболеваниями в городе на Неве пошла на убыль. По результатам лабораторных исследований врачи обнаружили 9 случаев заражения вирусом гриппа А, в том числе три — «свинным», а также 8 случаев — вирусом гриппа В.