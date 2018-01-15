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18:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Новый случай «свиного» гриппа зарегистрировали в Петербурге

Не многим больше 160 человек попали в Боткинскую больницу за последнюю неделю с симптомами гриппа и ОРВИ. При этом у одного из заболевших медики обнаружил симптомы так называемого «свиного» гриппа (H1N1).

Источник: Комсомольская правда

В этом эпидемическом сезоне он оказался третьим заболевшим этим типом гриппа.

Всего с начала сезона заболеваемости в Боткинскую больницу было госпитализировано 1287 человек. С 8 по 14 января заболеваемость вирусными заболеваниями в городе на Неве пошла на убыль. По результатам лабораторных исследований врачи обнаружили 9 случаев заражения вирусом гриппа А, в том числе три — «свинным», а также 8 случаев — вирусом гриппа В.

Ранее сообщалось, что за время длинных новогодних выходных в городскую больницу имени Боткина с гриппом и ОРВИ попали 198 человек. Но только у двоих из поступивших медики лабораторно подтвердили грипп.

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