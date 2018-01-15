В Крещенскую ночь в Калининграде будут ходить автобусы
В ночь с 18 на 19 января работа общественного транспорта на некоторых маршрутах в Калининграде продлевается до часа ночи. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в
В ночь с 18 на 19 января работа общественного транспорта на некоторых маршрутах в Калининграде продлевается до часа ночи. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в
Продлевается время работы следующих маршрутов общественного транспорта:
— № 7 «ул. О. Кошевого — СНТ «Победа».
— № 11 «ул. П. Морозова — ул. Молодой гвардии».
— № 23 «ул. О. Кошевого — мкр Чкаловск».
— № 27 «з/д “Янтарь” — ул. Ломоносова».
— № 37 «ул. О. Кошевого — мотель «Балтика».
— № 21 «Автошкола — ул. П. Морозова».
— № 25 «Северная гора — пос. Южный».
— № 64 «ул. Старш. Дадаева — пос. Борисово».
— № 92 «мкр
— № 12 «ул. Лейт. Катина — ул. П. Морозова».