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17:50 (мск), источник: Новый Калининград

В Крещенскую ночь в Калининграде будут ходить автобусы

В ночь с 18 на 19 января работа общественного транспорта на некоторых маршрутах в Калининграде продлевается до часа ночи. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник: Новый Калининград

Продлевается время работы следующих маршрутов общественного транспорта:

— № 7 «ул. О. Кошевого — СНТ «Победа».

— № 11 «ул. П. Морозова — ул. Молодой гвардии».

— № 23 «ул. О. Кошевого — мкр Чкаловск».

— № 27 «з/д “Янтарь” — ул. Ломоносова».

— № 37 «ул. О. Кошевого — мотель «Балтика».

— № 21 «Автошкола — ул. П. Морозова».

— № 25 «Северная гора — пос. Южный».

 — № 64 «ул. Старш. Дадаева — пос. Борисово».

 — № 92 «мкр Юго-Восток — ул. Сеченова (мкр А. Космодемьянского)».

 — № 12 «ул. Лейт. Катина — ул. П. Морозова».

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