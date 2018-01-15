Руины Королевского замка в Калининграде откроют к ЧМ-2018

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По его словам, историческую территорию будут благоустраивать в несколько этапов. Сейчас идут мероприятия по консервации объекта. К ЧМ-2018 на объекте обустроят систему водоотведения, чтобы руины не затапливало. В дальнейшем участок планируют накрыть саркофагом или защитным стеклом.

Окончательный проект мы вынесем на совет по культуре, чтобы обсудить с общественностью. К июню же планируем убрать забор и сделать территорию открытой для посещения, — рассказал Гольдман.

В 2017 году губернатор Антон Алиханов заявил, что пока в Калининграде не будут восстанавливать Королевский замок. Руины законсервируют, а территорию исторического центра благоустроят.