Руины Королевского замка в Калининграде откроют к ЧМ-2018
Руины Королевского замка планируют открыть для туристов и местных жителей к июню 2018 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал
Руины Королевского замка планируют открыть для туристов и местных жителей к июню 2018 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал
По его словам, историческую территорию будут благоустраивать в несколько этапов. Сейчас идут мероприятия по консервации объекта. К ЧМ-2018 на объекте обустроят систему водоотведения, чтобы руины не затапливало. В дальнейшем участок планируют накрыть саркофагом или защитным стеклом.
Окончательный проект мы вынесем на совет по культуре, чтобы обсудить с общественностью. К июню же планируем убрать забор и сделать территорию открытой для посещения, — рассказал Гольдман.
В 2017 году губернатор Антон Алиханов заявил, что пока в Калининграде не будут восстанавливать Королевский замок. Руины законсервируют, а территорию исторического центра благоустроят.
Ранее областные власти анонсировали восстановление западного флигеля к 2018 году.