Автомобильную ледовую переправу открыли в Пильнинском районе

В Пильнинском районе Нижегородской области 15 января открыта автомобильная ледовая переправа. Ее приняли в работу инспекторы ГИМС МЧС России Нижегородской области, представители ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, представители администрации района.

— Комиссия проверила переправу на ее соответствие требованиям безопасной эксплуатации, — пояснили в ГУ МЧС по Нижегородской области. — Среди них: наличие подъездных путей, пропускных шлагбаумов, дорожных знаков и информационных стендов о правилах безопасности. Кроме того, была проведена контрольная проверка грузоподъемности переправы и замеры толщины льда.

Как сообщили спасатели, переправа будет работать круглосуточно.