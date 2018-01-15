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17:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Автомобильную ледовую переправу открыли в Пильнинском районе

Скорость движения транспорта здесь не должна превышать 10 км/час.

В Пильнинском районе Нижегородской области 15 января открыта автомобильная ледовая переправа. Ее приняли в работу инспекторы ГИМС МЧС России Нижегородской области, представители ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, представители администрации района.

— Комиссия проверила переправу на ее соответствие требованиям безопасной эксплуатации, — пояснили в ГУ МЧС по Нижегородской области. — Среди них: наличие подъездных путей, пропускных шлагбаумов, дорожных знаков и информационных стендов о правилах безопасности. Кроме того, была проведена контрольная проверка грузоподъемности переправы и замеры толщины льда.

Как сообщили спасатели, переправа будет работать круглосуточно.

— На этой ледовой переправе разрешено движение автомобилей грузоподъемностью до 3 тонн, а скорость движения транспорта не должна превышать 10 км/час, — отметили в региональном ГУ МЧС. — Напоминаем все водителям, что выезд на лед на автотранспорте разрешен только на специально оборудованных ледовых переправах!

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