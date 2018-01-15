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18:11 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе рассказали, где со вторника запретят парковаться

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. С 16 января в Симферополе вступит в силу ряд изменений в организации дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"


Так, на парковку на площади Спортивной машины будут въезжать с улицы Севастопольской через улицу Субхи, а выезжать с парковки — на кольцо площади Амет-Хана Султана. На территории установлены соответствующие дорожные знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

Изменятся также направления заезда и выезда на парковку на ул. Козлова: попасть туда можно будет с ул. Пушкина, а выехать — на площадь Амет-Хана Султана по ул. Пушкина (от пересечения с ул. Маяковского до ул. Козлова с правой стороны по ходу движения к стадиону).

В силу вступает также запрет парковки по внутреннему кольцу площади Амет-Хана Султана. Там также установили дорожные знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

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