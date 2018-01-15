В Симферополе рассказали, где со вторника запретят парковаться
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. С 16 января в Симферополе вступит в силу ряд изменений в организации дорожного движения. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. С 16 января в Симферополе вступит в силу ряд изменений в организации дорожного движения. Об этом сообщает
Так, на парковку на площади Спортивной машины будут въезжать с улицы Севастопольской через улицу Субхи, а выезжать с парковки — на кольцо площади
Изменятся также направления заезда и выезда на парковку на ул. Козлова: попасть туда можно будет с ул. Пушкина, а выехать — на площадь
В силу вступает также запрет парковки по внутреннему кольцу площади