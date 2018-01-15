Грозный и Краснодар вошли в топ-5 рейтинга российских городов по качеству жизни

Источник: ЮГА.ру

Специалисты проанализировали качество медобслуживания, состояние жилищного фонда, дорожное хозяйство и отношение к мигрантам.

Самую высокую оценку работе городских властей дали жители Грозного, Тюмени, Севастополя, Хабаровска и Новосибирска. В список городов с высоким качеством работы городских властей попали Пенза, Кемерово, Томск, Казань, Москва, Нижний Новгород, Барнаул, Ярославль, Уфа и Набережные Челны.

В прошлом году 95% жителей Грозного сказали, что власти много делают для благополучия горожан. В Тюмени таких было 82%, в Москве — 64%, передает «Газета.ru».

По данным исследования Финансового университета, которое было проведено ранее, лидерами рейтинга городов, где живется лучше всего, стали Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Москва, Красноярск и Кемерово.

Отмечается, что столица Чечни за последний год заметно сократила отрыв от Тюмени по всем основным показателям, например, по качеству дорог, медицины и жилья. При этом почти половина горожан хочет переехать из Грозного.

Напомним, в 2016 году Геленджик и Грозный стали лидерами рейтинга комфортных для жизни городов.