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18:05 (мск), источник: ЮГА.ру

Грозный и Краснодар вошли в топ-5 рейтинга российских городов по качеству жизни

Финансовый университет при Правительстве России провел исследование и выяснил, в каких городах живется лучше всего.

Источник: ЮГА.ру

Специалисты проанализировали качество медобслуживания, состояние жилищного фонда, дорожное хозяйство и отношение к мигрантам.

Самую высокую оценку работе городских властей дали жители Грозного, Тюмени, Севастополя, Хабаровска и Новосибирска. В список городов с высоким качеством работы городских властей попали Пенза, Кемерово, Томск, Казань, Москва, Нижний Новгород, Барнаул, Ярославль, Уфа и Набережные Челны.

В прошлом году 95% жителей Грозного сказали, что власти много делают для благополучия горожан. В Тюмени таких было 82%, в Москве — 64%, передает «Газета.ru».

По данным исследования Финансового университета, которое было проведено ранее, лидерами рейтинга городов, где живется лучше всего, стали Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Москва, Красноярск и Кемерово.

Отмечается, что столица Чечни за последний год заметно сократила отрыв от Тюмени по всем основным показателям, например, по качеству дорог, медицины и жилья. При этом почти половина горожан хочет переехать из Грозного.

Напомним, в 2016 году Геленджик и Грозный стали лидерами рейтинга комфортных для жизни городов.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году столица Чеченской Республики возглавила рейтинг самых безопасных российских городов. В то же время британский таблоид The Sun включил Грозный в список самых опасных городов мира наряду с Киевом, Карачи и Раккой.

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