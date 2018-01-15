Грозный и Краснодар вошли в топ-5 рейтинга российских городов по качеству жизни
Финансовый университет при Правительстве России провел исследование и выяснил, в каких городах живется лучше всего.
Финансовый университет при Правительстве России провел исследование и выяснил, в каких городах живется лучше всего.
Специалисты проанализировали качество медобслуживания, состояние жилищного фонда, дорожное хозяйство и отношение к мигрантам.
Самую высокую оценку работе городских властей дали жители Грозного, Тюмени, Севастополя, Хабаровска и Новосибирска. В список городов с высоким качеством работы городских властей попали Пенза, Кемерово, Томск, Казань, Москва, Нижний Новгород, Барнаул, Ярославль, Уфа и Набережные Челны.
В прошлом году 95% жителей Грозного сказали, что власти много делают для благополучия горожан. В Тюмени таких было 82%, в Москве — 64%, передает «Газета.ru».
По данным исследования Финансового университета, которое было проведено ранее, лидерами рейтинга городов, где живется лучше всего, стали Тюмень, Грозный, Казань,
Отмечается, что столица Чечни за последний год заметно сократила отрыв от Тюмени по всем основным показателям, например, по качеству дорог, медицины и жилья. При этом почти половина горожан хочет переехать из Грозного.
Напомним, в 2016 году Геленджик и Грозный стали лидерами рейтинга комфортных для жизни городов.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году столица Чеченской Республики возглавила рейтинг самых безопасных российских городов. В то же время британский таблоид The Sun включил Грозный в список самых опасных городов мира наряду с Киевом, Карачи и Раккой.