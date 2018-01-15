Через три дня Петербург останется без праздничной иллюминации
В этом году было установлено 6800 праздничных украшений.
В этом году было установлено 6800 праздничных украшений.
Новогоднюю иллюминацию начали отключать в Северной столице. Об этом сообщает
Праздничная подсветка была отключена от электросетей в понедельник 15 января.
— Городскому предприятию предстоит объехать 4 720 точек подключений новогодней иллюминации: выключить разноцветные гирлянды, погасить световые конструкции. Все украшения будут обесточены в течение трех суток для последующей организации демонтажа праздничных конструкций, — рассказали в
Новогодние украшения будут отправлены на склады, где они будут храниться до следующей зимы.
В этом году новогоднюю иллюминацию в Северной столице включили 1 декабря. Всего было установлено 6800 праздничных украшений. Это световые арки, объемные конструкции и подсветка деревьев.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Дворцовой площади начали разбирать новогоднюю елку. В 2018 праздничное дерево с достоинством выдержала все погодные испытания и в этот раз.