Через три дня Петербург останется без праздничной иллюминации

Новогоднюю иллюминацию начали отключать в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ленсвет».

Праздничная подсветка была отключена от электросетей в понедельник 15 января.

Читайте также На Дворцовой площади начали разбирать новогоднюю елку

— Городскому предприятию предстоит объехать 4 720 точек подключений новогодней иллюминации: выключить разноцветные гирлянды, погасить световые конструкции. Все украшения будут обесточены в течение трех суток для последующей организации демонтажа праздничных конструкций, — рассказали в пресс-службе компании.

Новогодние украшения будут отправлены на склады, где они будут храниться до следующей зимы.

В этом году новогоднюю иллюминацию в Северной столице включили 1 декабря. Всего было установлено 6800 праздничных украшений. Это световые арки, объемные конструкции и подсветка деревьев.