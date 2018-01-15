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18:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Через три дня Петербург останется без праздничной иллюминации

В этом году было установлено 6800 праздничных украшений.

Новогоднюю иллюминацию начали отключать в Северной столице. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ленсвет».

Праздничная подсветка была отключена от электросетей в понедельник 15 января.

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— Городскому предприятию предстоит объехать 4 720 точек подключений новогодней иллюминации: выключить разноцветные гирлянды, погасить световые конструкции. Все украшения будут обесточены в течение трех суток для последующей организации демонтажа праздничных конструкций, — рассказали в пресс-службе компании.

Новогодние украшения будут отправлены на склады, где они будут храниться до следующей зимы.

В этом году новогоднюю иллюминацию в Северной столице включили 1 декабря. Всего было установлено 6800 праздничных украшений. Это световые арки, объемные конструкции и подсветка деревьев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Дворцовой площади начали разбирать новогоднюю елку. В 2018 праздничное дерево с достоинством выдержала все погодные испытания и в этот раз.

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