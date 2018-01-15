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18:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Снимки самых сексуальных преступниц собрали в одном месте

В сети набирает популярность Twitter-аккаунт, в котором публикуются фотографии привлекательных преступниц, сделанных во время задержания.

«Надеемся, парень внесет залог», — говорится в описании профиля.

В профиле публикуются снимки девушек, задержанных по всему миру. В каждом посте также указывается причина, по которой они попали в полицейский участок. Среди них — вождение в нетрезвом виде, драки, кражи и хулиганство.

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В большинстве случаев в комментариях пользователи признаются, что девушки действительно выглядят сексуально и могли бы попробовать себя в качестве актрис в сериале «Оранжевый — хит сезона».

На Twitter @mugshawtys подписаны уже более 28 тысяч человек.

В сентябре 2017 года стало известно, что Мехи Аланте Лаки по кличке Мистер Лаки, прославившийся снимками из полицейского участка, получил рекламный контракт от модельного агентства. До этого он несколько раз был арестован, а в сети его прозвали «самым сексуальным преступником в мире».

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