Снимки самых сексуальных преступниц собрали в одном месте

«Надеемся, парень внесет залог», — говорится в описании профиля.

В профиле публикуются снимки девушек, задержанных по всему миру. В каждом посте также указывается причина, по которой они попали в полицейский участок. Среди них — вождение в нетрезвом виде, драки, кражи и хулиганство.

В большинстве случаев в комментариях пользователи признаются, что девушки действительно выглядят сексуально и могли бы попробовать себя в качестве актрис в сериале «Оранжевый — хит сезона».

На Twitter @mugshawtys подписаны уже более 28 тысяч человек.