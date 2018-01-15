Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Дети смогут ездить в поездах дальнего следования без родителей
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
Не учебная тревога: что делать в случае ракетного удара?Как действовать, если вражеская ракета летит в сторону вашей страны, и у вас есть всего несколько минут, чтобы добежать до укрытия
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
Доход обладателя «рук-базук» больше 1 млн рублей в месяц – СМИ
СМИ Британии обсуждают свойства бомбы РФ «Дрель»
Катрин Денев извинилась за защиту права мужчин на приставания
Президент Франции написал эротический роман
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Взрыв магазина в Петербурге
18:15 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржцам запретили выходить на лед до 1 февраля

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко продлил до 1 февраля запрет выходить на лед водоемов, расположенных в черте города. Об этом 15 января сообщило главное управление МЧС России по Петербургу.


Напомним, изначальный запрет должен был действовать до 15 января. Но из-за смены температуры с «минуса» на «плюс» образования надежного ледового покрытия практически не происходит. Поэтому петербургские спасатели попросили Смольный отодвинуть сроки.

Впрочем, запрет соблюдают не все петербуржцы. К примеру, житель Колпинского района Петербурга на минувших выходных провалился под лед Ижоры, проводя время в парке культуры и отдыха.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Вместе весело шагать по отходам
"Я пишу картины, чтобы иметь возможность писать музыку"
В результате нападения в пермской школе пострадали 15 человек
УФСИН взяла ответственность за гибель топ-менеджера «Роскосмоса»
Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018
Кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума
Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
«Яхту Сталина» выставили на продажу за 20 миллионов рублей
Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Пхенчхан без Бьорндалена: жестоко, но справедливо Не стоит обижаться на решение тренеров сборной Норвегии не включать в заявку на Игры-2018 43-летнего Оле Эйнара Бьорндалена
Авто
Infiniti показал «просто красивый автомобиль» Знаете, как в «Инфинити» решили назвать новый стиль, который реализован в концепте под названием Q Inspiration
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Нападение в пермской школе: обобщение В результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь