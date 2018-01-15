Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Дети смогут ездить в поездах дальнего следования без родителей
Дочь Державина во время церемонии прощания с актером (фото)
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
Не учебная тревога: что делать в случае ракетного удара?Как действовать, если вражеская ракета летит в сторону вашей страны, и у вас есть всего несколько минут, чтобы добежать до укрытия
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
СМИ: бойцы украинской Нацгвардии разгромили лицей под Одессой
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
Ирина Безрукова высказалась о сексуальных домогательствах
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
8Взрыв магазина в Петербурге
18:07 (мск), источник: РИА Крым

В Евпатории определили место для купания на Крещение

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости Крым. Власти Евпатории определили место, где пройдет молебен и массовое купание в период празднования Крещения, сообщают в пресс-службе администрации со ссылкой на замглавы города Валерия Батюка.

Источник: РИА "Новости"

В релизе уточняют, что купания будут организованы на пляже «Солярис». Он расположен недалеко от пересечения улиц Эскадронная и Симферопольская (конечная остановка трамвая № 1). На пляже установят две палатки с подогревом для переодеваний, а водолазы заранее проведут там обследование морского дна. Безопасность людей во время пребывания в воде обеспечат сотрудники МЧС. Совершить традиционный обряд массового купания в освященной морской воде все желающие смогут с 11 до 12 часов.

«Безопасность купания в других местах обеспечиваться не будет», — подчеркнули в администрации.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Крыму ликвидируют оператора Керченской переправы
Эксперт: передача военной техники – шаг Москвы к улучшению отношений с Киевом
В результате нападения в пермской школе пострадали 15 человек
УФСИН взяла ответственность за гибель топ-менеджера «Роскосмоса»
Бьорндален не выступит на Олимпиаде-2018
Кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума
Заработал официальный сайт избирательного штаба Путина
«Яхту Сталина» выставили на продажу за 20 миллионов рублей
Катрин Денев извинилась перед жертвами сексуального насилия
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Пхенчхан без Бьорндалена: жестоко, но справедливо Не стоит обижаться на решение тренеров сборной Норвегии не включать в заявку на Игры-2018 43-летнего Оле Эйнара Бьорндалена
Авто
Infiniti показал «просто красивый автомобиль» Знаете, как в «Инфинити» решили назвать новый стиль, который реализован в концепте под названием Q Inspiration
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Нападение в пермской школе: обобщение В результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь