В Евпатории определили место для купания на Крещение

В релизе уточняют, что купания будут организованы на пляже «Солярис». Он расположен недалеко от пересечения улиц Эскадронная и Симферопольская (конечная остановка трамвая № 1). На пляже установят две палатки с подогревом для переодеваний, а водолазы заранее проведут там обследование морского дна. Безопасность людей во время пребывания в воде обеспечат сотрудники МЧС. Совершить традиционный обряд массового купания в освященной морской воде все желающие смогут с 11 до 12 часов.