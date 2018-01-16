Жителей Владивостока снова оставят без света
Запастись электроэнергией, как водой, у горожан не получится.
Запастись электроэнергией, как водой, у горожан не получится.
Сегодня, 16 января, во Владивостоке продолжат ремонтировать электросети, сообщает РИА «Восток-Медиа». В связи с этим без света останутся несколько десятков домов. Больше всего обесточенных зданий будет на улицах Чайковского и Володарского. Длительность каждого отключения составит от 2 до 8 часов. К концу рабочего дня свет вернётся в дома горожан.
Речь идёт о следующих адресах:
Академика Обручева, 6;.
Амундсена: 8, 10;.
Белякова: 5А, 5Б, 5 В, 7А;.
Володарского: 7, 8, 8А, 10, 19, 23, 25, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51;.
Главная: 17А, 30;.
Изюбриевая, 9;.
Кирова: 66, 68, 68 В, 70;.
3-я Линейная, 41;.
Маковского, 2А;.
Менделеева: 1, 2, 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 6Б, 6Д;.
Мусоргского: 6;.
Невельского, 29;.
Нейбута, 8;.
Полетаева, 12, 12А, 25, 29, 33;.
Русская, 88А;.
Семёновская, 30;.
Солнечная: 28, 30А;.
Чайковского: 14, 16, 18, 18А, 18Б, 22, 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31 В, 33В;.
Черняховского: 3Б, 13, 19, 21;.
Чкалова, 17;.
Шевченко: 55, 57, 59А, 85А;.
Шкипера Гека, 1А.
Садовое товарищество «Садгород»: 31, 32.
Помимо всего прочего, некоторые дома в приморской столице останутся без воды. О том, кто именно попадёт в этот печальный список — в материале «Восток-Медиа».