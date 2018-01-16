Жителей Владивостока снова оставят без света

Сегодня, 16 января, во Владивостоке продолжат ремонтировать электросети, сообщает РИА «Восток-Медиа». В связи с этим без света останутся несколько десятков домов. Больше всего обесточенных зданий будет на улицах Чайковского и Володарского. Длительность каждого отключения составит от 2 до 8 часов. К концу рабочего дня свет вернётся в дома горожан.