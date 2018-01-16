Опасный вирус добрался еще до одного района Приморья

Ведомство предупреждает, что вирус весьма устойчив и имеет разнообразные пути распространения, поэтому не исключена возможность дальнейшего его распространения по территории края. Он опасен как для диких кабанов, так и для домашних свиней. В связи с этим фермерам рекомендуется отказаться от свободного выпаса, особенно в местах, где велика вероятность появления диких кабанов, а также вовремя проводить вакцинацию животных.