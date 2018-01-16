Опасный вирус добрался еще до одного района Приморья
Вирус чумы свиней обнаружен в охотничьем хозяйстве на территории Михайловского района, об этом «Deita. ru» сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.
Вирус чумы свиней обнаружен в охотничьем хозяйстве на территории Михайловского района, об этом «Deita. ru» сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.
Он выявлен в трех трупах диких кабанов, принадлежащих охотхозяйству ООО и Р «Акваресурсы».
Ведомство предупреждает, что вирус весьма устойчив и имеет разнообразные пути распространения, поэтому не исключена возможность дальнейшего его распространения по территории края. Он опасен как для диких кабанов, так и для домашних свиней. В связи с этим фермерам рекомендуется отказаться от свободного выпаса, особенно в местах, где велика вероятность появления диких кабанов, а также вовремя проводить вакцинацию животных.
Для человека чума свиней опасности не представляет.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что опасный вирус распространяется по Приморью.
Таисия Масина.