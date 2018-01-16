Владивосток сегодня окажется во власти снежного циклона
В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег.
В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег.
Сегодня, 16 января, погоду в Приморье определяют атмосферные фронты. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха −1…−13 °C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке облачно, небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха −5…−7 °C.
В Уссурийске переменная облачность, возможен слабый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха −6…−8 °C.
В Находке облачно, снег. Ветер