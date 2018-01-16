Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Нападение в пермской школе: обобщение
МИД России выразил решительный протест Швеции из-за инцидента
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
У опасной черты: из-за чего обострились отношения США и КНДР Угрозы и резкие заявления — как США реагируют на северокорейскую ядерную программу
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Доход обладателя «рук-базук» больше 1 млн рублей в месяц – СМИ
СМИ Британии обсуждают свойства бомбы РФ «Дрель»
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
Ирина Безрукова высказалась о сексуальных домогательствах
Путин поручил помочь людям с инвалидностью
Изучены особенности «беременного мозга»
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
9Умерла вокалистка The Cranberries
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
03:39 (мск), источник: VLADNEWS

Владивосток сегодня окажется во власти снежного циклона

В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 80% 773 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: VLADNEWS

Сегодня, 16 января, погоду в Приморье определяют атмосферные фронты. В крае переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха −1…−13 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, небольшой снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха −5…−7 °C.

В Уссурийске переменная облачность, возможен слабый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха −6…−8 °C.

В Находке облачно, снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха −3…−5 °C.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Прорубь для купания на Крещение будет организована лишь на острове Русс...
В Приморье пьяный водитель на джипе перелетел через леера ...
Полиция назвала смерть солистки The Cranberries необъяснимой
Нападение в пермской школе: версии и возможные последствия
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Дочь Мартина Лютера Кинга подвергла критике Трампа
ЕС предложил исключить восемь стран из черного списка офшоров
Госдеп предупредил американцев по поводу поездок в КНДР
В Саудовской Аравии показали первый за 35 лет фильм
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS? На следующей неделе Спортивный арбитраж начинает слушания по апелляциям российских спортсменов на решения дисциплинарной комиссии МОК
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Сергей Лазарев с сыном отдыхает в Майами Певец растрогал соцсети милым снимком с Никитой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь